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Bayern München jagt Ex-WAC-Kicker

SR
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© IMAGO/Ulrich Wagner
Erst im Sommer wechselte Tarik Muharemovic für 37 Millionen Euro von Sassuolo in die Premier League. Doch schon jetzt steht er bei den Bayern am Wunschzettel.
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Von der Jugend bei Austria Kärnten und Austria Klagenfurt kam Muharemovic 2019 zum Wolfsberger AC. Immerhin sechsmal stand der Bosnier für die Wölfe am Feld, ehe es in die Jugend von Juventus ging.

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Sein Stern ging aber bei Sassuolo auf, die auf die rund 20 Millionen Euro Ablöse noch einmal rund 17 Millionen Euro draufpackten.

Gezahlt von Premier-League-Klub Leeds, die ihrerseits auf einen Gewinn hoffen dürfen, immerhin ist er in ihren Reihen gesetzt. Geht es nämlich nach einem Bericht vom englischen "Teamtalk", steht der Innenverteidiger ganz oben auf dem Wunschzettel der Bayern – möglicherweise schon im Winter.

Premier League Leeds United v Newcastle Untied Tarik Muharemovic of Leeds United applauds the fans after the game during the Premier League match Leeds United vs Newcastle Untied at Elland Road, Leeds, United Kingdom on 14 September 2026 Photo by Alfie Cosgrove/News Images Leeds Elland Road West Yorkshire United Kingdom Copyright: xAlfiexCosgrove/NewsxImagesx
Tarik Muharemovic applaudiert den Leeds-Fans © IMAGO/News Images

Konkurrenz bekommen sie wohl erneut aus Italien, denn auch Meister Inter Mailand ist am 23-Jährigen interessiert.

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