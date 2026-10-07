Millionen-Transfer
Bayern München jagt Ex-WAC-Kicker
Von der Jugend bei Austria Kärnten und Austria Klagenfurt kam Muharemovic 2019 zum Wolfsberger AC. Immerhin sechsmal stand der Bosnier für die Wölfe am Feld, ehe es in die Jugend von Juventus ging.
Auch interessant
Sein Stern ging aber bei Sassuolo auf, die auf die rund 20 Millionen Euro Ablöse noch einmal rund 17 Millionen Euro draufpackten.
Gezahlt von Premier-League-Klub Leeds, die ihrerseits auf einen Gewinn hoffen dürfen, immerhin ist er in ihren Reihen gesetzt. Geht es nämlich nach einem Bericht vom englischen "Teamtalk", steht der Innenverteidiger ganz oben auf dem Wunschzettel der Bayern – möglicherweise schon im Winter.
Konkurrenz bekommen sie wohl erneut aus Italien, denn auch Meister Inter Mailand ist am 23-Jährigen interessiert.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden