Entminungsdienst
Verdächtiger Fund auf Wiener Dachboden führt zu Polizei-Einsatz
Wien. Arbeiter einer Reinigungsfirma waren mit Säuberungsarbeiten auf einem Dachboden in Wien-Simmering beschäftigt, als sie auf einen ungewöhnlichen Gegenstand aufmerksam wurden. Die Männer führten eine kurze Recherche im Internet durch und vermuteten daraufhin, dass es sich um eine Granate handeln könnte. Sie verließen den Dachboden umgehend und verständigten die Polizei.
Polizeikräfte fordern Spezialisten an
Die alarmierten Bezirkskräfte zogen vor Ort sprengstoffkundige Organe sowie den Entminungsdienst des Bundesheers hinzu. Der Gegenstand wurde von den Spezialisten sichergestellt und gefahrlos vom Einsatzort entfernt. Im Zuge der Überprüfung stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei dem Fundstück um ein Leuchtspurprojektil handelte.
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Wichtige Tipps der Wiener Polizei
Die Wiener Polizei nutzt den Vorfall und rät der Bevölkerung zu folgendem Verhalten beim Fund von sprengstoffverdächtigen Gegenständen oder Kriegsmaterial:
- Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.
- Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.
- Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.
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