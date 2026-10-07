Verdächtiger Fund auf Wiener Dachboden führt zu Polizei-Einsatz

In Wien-Simmering entdeckten Reinigungskräfte auf einem Dachboden einen gefährlichen Gegenstand. Nach eigener Recherche wählten die Männer sofort den Notruf und alarmierten die Einsatzkräfte.

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Wien. Arbeiter einer Reinigungsfirma waren mit Säuberungsarbeiten auf einem Dachboden in Wien-Simmering beschäftigt, als sie auf einen ungewöhnlichen Gegenstand aufmerksam wurden. Die Männer führten eine kurze Recherche im Internet durch und vermuteten daraufhin, dass es sich um eine Granate handeln könnte. Sie verließen den Dachboden umgehend und verständigten die Polizei.

Auffindung einer Granate © LPD Wien

Polizeikräfte fordern Spezialisten an

Die alarmierten Bezirkskräfte zogen vor Ort sprengstoffkundige Organe sowie den Entminungsdienst des Bundesheers hinzu. Der Gegenstand wurde von den Spezialisten sichergestellt und gefahrlos vom Einsatzort entfernt. Im Zuge der Überprüfung stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei dem Fundstück um ein Leuchtspurprojektil handelte.

Wichtige Tipps der Wiener Polizei

Die Wiener Polizei nutzt den Vorfall und rät der Bevölkerung zu folgendem Verhalten beim Fund von sprengstoffverdächtigen Gegenständen oder Kriegsmaterial: