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Raubkatzen-Alarm

Puma läuft frei nahe Münchner Flughafen rum!

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Rettung der Berglöwen: Puma-Projekt in Washington
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Die Bevölkerung wird deutlich zur Vorsicht aufgerufen.
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Es sind Szenen wie aus einem packenden Hollywood-Thriller, die sich derzeit im beschaulichen Notzinger Moos (Gemeinde Oberding) abspielen.

Der freilaufende Puma könnte aus einem Zirkus ausgebückst sein, von dem Tier gibt es auch schon eine Aufnahme, doch die Behörden wollen diese "vorläufig nicht veröffentlichen".

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Die Raubtiere gelten als scheu und meiden normalerweise die Menschen. Doch Angriffe können tödlich verlaufen.

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