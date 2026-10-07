Puma läuft frei nahe Münchner Flughafen rum!

Die Bevölkerung wird deutlich zur Vorsicht aufgerufen.

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Es sind Szenen wie aus einem packenden Hollywood-Thriller, die sich derzeit im beschaulichen Notzinger Moos (Gemeinde Oberding) abspielen.

Der freilaufende Puma könnte aus einem Zirkus ausgebückst sein, von dem Tier gibt es auch schon eine Aufnahme, doch die Behörden wollen diese "vorläufig nicht veröffentlichen".

Deutliche Warnung an Bevölkerung

Das Landratsamt reagiert jetzt mit einem dramatischen Appell auf Facebook und ruft die höchste Vorsichtsstufe für die Bevölkerung aus! Die Ansage ist glasklar: Sperrt die Hunde ein und lasst kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt draußen spielen Jeder, der das Tier sichtet, soll sofort den Notruf wählen.

Die Raubtiere gelten als scheu und meiden normalerweise die Menschen. Doch Angriffe können tödlich verlaufen.