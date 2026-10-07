Langsame Änderung
Deutsche Bahn: Künftig weniger Homeoffice
Wie das dann genau organisiert wird, das entscheiden die Gesellschaften. Dem "Tagesspiegel" liegt ein Schreiben an Führungskräfte vor, darin steht: Präsenz stärke Zusammenarbeit und Zusammenhalt.
Ein DB-Sprecher sagte, die Regel treffe nur ein Drittel der Belegschaft, der Rest halte den Betrieb ohnehin vor Ort am Laufen. Es gehe auch nicht um Stellenabbau. Diese Befürchtung war laut geworden, weil Bahn-Chefin Evelyn Palla den Konzern umbaut. Bisher reichte konzernweit ein Präsenztag. DB Regio hat die Pflicht schon auf drei Tage erhöht. Der Vorstand befasste sich am 25. August mit dem Plan, fasste aber keinen Beschluss. Intern gibt es nun Widerstand.
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Eine Umfrage des Betriebsrats bei DB InfraGO, ebenfalls dem "Spiegel" vorliegend, zeigt das Maß. 87 Prozent bewerteten eine angeordnete Präsenzpflicht als negativ. Sie fürchten Einbußen bei Produktivität und Planbarkeit. Seit Corona ist das Arbeiten von zu Hause jenseits des Zugbetriebs weit verbreitet. Die Bahn will das nun stoppen. Wie gewohnt langsam, sie gibt sich bis Ende 2027 Zeit.
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