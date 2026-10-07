Umfrage
Mehrheit der Deutschen will Merz-Rücktritt
Der Bundeskanzler steht nach einer repräsentativen Umfrage des Magazins SPIEGEL unter starkem Druck. In der vergangenen Woche wurden 2002 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Das Ergebnis zeigt ein deutliches Bild: Insgesamt 67 Prozent der Befragten halten die Kanzlerschaft von Friedrich Merz für gescheitert. In Ostdeutschland fällt das Votum mit 80 Prozent sogar noch deutlicher aus. Zudem sprechen sich 58 Prozent der Befragten dafür aus, dass Merz von seinen Ämtern als Kanzler und Parteichef zurücktreten sollte.
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Kritik an Rhetorik und Versprechen
Für dieses Urteil gibt es mehrere Gründe. Wählerinnen und Wähler aus dem linken und rechten Spektrum hielten den Politiker bereits zu Beginn für ungeeignet. Andere Bürger, die ursprünglich Hoffnungen in ihn setzten, wurden durch ein gebrochenes Schuldenversprechen sowie eine schroffe Rhetorik verprellt. Dem Regierungschef wird vorgehalten, kaum Aufbruchstimmung vermittelt und stattdessen dem Volk Vorwürfe gemacht zu haben. Zudem reagierte Merz auf vorgebrachte Kritik verärgert.
Entwicklung der AfD in Sachsen-Anhalt
Ein weiteres Thema betrifft das politische Kräfteverhältnis. Ursprünglich wollte Merz den Zuspruch für die AfD halbieren. Stattdessen stellt die Partei in Sachsen-Anhalt seit Dienstag einen Landtagspräsidenten.
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