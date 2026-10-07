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Mädchen-Bande

Um 3 Uhr nachts: 14-Jährige bedrohte Taxler mit Messer

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© TZ ÖSTERREICH/Niesner
Von Favoriten zum Westbahnhof ließen sich vier Mädchen mitten in der Nacht mit einem Taxi kutschieren. Als es ans Zahlen ging, wurde es turbulent.
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Wien. Als der Taxler nämlich am Ziel am Europaplatz angekommen war und das Fahrgeld verlangte, rissen die Mädchen die Fahrzeugtüren auf  und rannten ohne zu bezahlen weg.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei kamen drei der  geflüchteten Mädchen zurück und forderten den Berufslenker (46) auf, das Handy herauszurücken, das eine der vier Teenager dachte, im Taxi liegen gelassen zu haben. Das Problem: Sie hatte es beim Davonlaufen verloren, da half es auch nicht, dass die den Taxifahrer mit einem Messer bedrohte.

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Wie ein Rumpelstilzchen zuckte die 14-jährige Staatenlose (vermutlich arabischer Herkunft) aus, verfolgte den Taxler mit dem Messer um das Fahrzeug herum und beschädigte dabei mit der gezückten Klinge die Fahrertüre, Seitenspiegel und das Beifahrerfenster.

In der Zwischenzeit durchsuchten die anderen Girlies das Taxi weiter erfolglos nach dem Handy ihrer Freundin. Das Mädchen mit dem Messer fügte sich laut Aussagen eines Zeugen selbst eine Schnittverletzung an der Hand zu. Als das Folgetonhorn der Polizei ertönte, warf sie das Messer unter das Taxi und alle suchten das Weite.

Drei der Beteiligten konnten  im Nahbereich innerhalb kürzester Zeit angehalten werden. Eine 14-Jährige wies tatsächlich Schnittverletzungen an der Hand auf und konnte somit als Haupttatverdächtige identifiziert werden. Die beiden anderen Beteiligten, eine 16-Jährige Österreicherin und eine 18-Jährige aus Syrien wurden angezeigt. Die 14-Jährige wurde zur Vernehmung in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Danach wurde sie über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt und ihren Obsorgeberechtigten übergeben.

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