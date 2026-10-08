Erdrutsch
Mure verlegte Pitztalstraße komplett
Oberhalb der Straße im Bereich des Weilers "Zaunhof" lösten sich Erdmassen und mehrere Felsbrocken über eine Breite von zehn bis 15 Metern, berichtete die Polizei. Beide Fahrspuren waren verschüttet, die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.
Die Feuerwehr stand im Einsatz und richtete eine Umleitung über die Zaunhofstraße (L 344) ein. Die Sperre blieb vorerst aufrecht, eine Begutachtung der Straße ist für Donnerstagvormittag geplant.
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