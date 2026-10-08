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Erdrutsch

Mure verlegte Pitztalstraße komplett

Stein- und Erdrutsch blockiert nachts eine Straße neben einer Stützmauer in Zaunhof Pitztal.
© FF Zaunhof
Eine Mure hat in der Nacht auf Donnerstag die Pitztaler Straße (L 16) im Tiroler St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) verlegt.
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Oberhalb der Straße im Bereich des Weilers "Zaunhof" lösten sich Erdmassen und mehrere Felsbrocken über eine Breite von zehn bis 15 Metern, berichtete die Polizei. Beide Fahrspuren waren verschüttet, die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

Große Felsbrocken und Erde liegen vor einer beschädigten Steinmauer im Schein einer Lampe.
© FF Zaunhof
Hangrutschung im Wald bei Nacht, Erde und Steine, von Scheinwerfern beleuchtet.
© FF Zaunhof

Die Feuerwehr stand im Einsatz und richtete eine Umleitung über die Zaunhofstraße (L 344) ein. Die Sperre blieb vorerst aufrecht, eine Begutachtung der Straße ist für Donnerstagvormittag geplant.

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