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Nur 180 Gramm schwer

Zwei kleine Igel aus Swimmingpool gerettet

Ein kleiner Igel wird behutsam in zwei menschlichen Händen gehalten.
© APA/VIER PFOTEN
"Krümel" und "Flocke" wurden nicht schwer verletzt und sind in Betreuung.
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. Zwei aus Swimmingpools gerettete Igel werden in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf versorgt. "Krümel" und "Flocke" waren im Abstand von wenigen Tagen aus Becken in Groß-Enzersdorf und Strasshof (beides Bezirk Gänserndorf) befreit und in die EGS gebracht worden, berichtete Vier Pfoten am Donnerstag per Aussendung. Die nicht schwer verletzten Tiere sind nun in Betreuung.

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Tödliche Falle

"Krümel" wiegt laut Aussendung nur 180 Gramm und wird daher vermutlich in der EGS überwintern. "Flocke" mit einem Gewicht von 400 Gramm kann wohl noch heuer ausgewildert werden.

Berichtet wurde auch von einer Häufung solcher Fälle. Im Herbst, wenn Schwimmbecken seltener genutzt und kontrolliert werden, steige die Gefahr für Igel und andere Kleintiere. "Ein Pool ohne geeignete Ausstiegshilfe kann für die Tiere schnell zu einer tödlichen Falle werden", betonte EGS-Leiter Hans Frey. Auch eine Abdeckung des Beckens in der kühleren Jahreszeit könne Leben retten.

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