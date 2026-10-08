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Trauriger Vorfall

Reumannplatz: Todes-Drama in Bim

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Ein langer Straßenbahn-Stau.
© oe24 / Moritz Lang
Am 8. Oktober um 7:20 Uhr standen die Straßenbahnen am Reumannplatz lang in der Schlange. Ein Fahrgast schien massive gesundheitliche Probleme zu haben.
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Laut Pressestelle der Wiener Linien hatte eine Person den problematischen Zustand des Mannes bemerkt und daraufhin den Notschalter der Straßenbahn gezogen.

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Der Straßenbahnfahrer hätte die Situation schnell und vorbildlich erkannt und für den Mann, der inzwischen schwer atmend am Boden lag, sofort die Rettung alarmiert.

Lebenskampf mit traurigem Ende

Vor Ort hat die Rettung sofort die notfallmedizinische Versorgung des Mannes übernommen, welcher sich in der Linie 6 befand. Laut der Wiener Berufsrettung hatte der Mann einen Herzkreislaufstillstand, die Hilfe kam aber leider zu spät, der Mann verstarb zu Schluss.

Während des Rettungseinsatzes wurden somit aber auch die Linien 11, 14A und 68A sowie 68B umgeleitet.  Seit 9:10 Uhr fuhren die Linien wieder durchgehend.

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