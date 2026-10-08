Schwerer Unfall auf Baustelle: 2 Arbeiter verletzt

Vorfall mit verstopftem Schlauch bei Estricharbeiten: Ein Arbeiter stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen, sein Kollege wurde an den Augen verletzt und musste operiert werden.

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Vorarlberg. Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Feldkirch sind am Mittwochnachmittag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Einer der Männer stürzte bei Estricharbeiten knapp drei Meter in das darunterliegende Stockwerk und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein zweiter Arbeiter wurde durch austretenden Estrich an den Augen verletzt, er musste operiert werden, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Polizei ermittelt

Gegen 14.30 Uhr waren die beiden Männer im dritten Obergeschoss eines Gebäudes mit dem Aufbringen von Estrich beschäftigt, dabei verstopfte der Schlauch. Die Arbeiter stoppten die Pumpe und wollten die Verstopfung beheben. Beim Öffnen einer Schlauchverbindung löste sich diese aufgrund des noch vorhandenen Drucks. Ein Mann wurde dadurch nach hinten geschleudert, er stürzte kopfüber rund drei Meter in das darunterliegende Stockwerk. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und blieb bewusstlos liegen.

Zugleich trat Estrich mit hohem Druck aus und traf die Augen des zweiten Arbeiters. Er wurde nach der Erstversorgung in die Augenambulanz gebracht und anschließend operiert. Der abgestürzte Mann musste mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr geborgen werden, er wurde in den Schockraum des LKH Feldkirch eingeliefert. Der genaue Unfallhergang werde derzeit erhoben, so die Polizei.