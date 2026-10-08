oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Videoaufzeichnung

Autodieb nach Coup in Kärnten in Kroatien gefasst

© Getty Images
Die Beamten erkannten den Verdächtigen aus Niederösterreich auf einem Überwachungsvideo.
OE24 auf Google bevorzugen

Kärnten. Ein 31-jähriger Niederösterreicher ist am Dienstag mit einem gestohlenen Auto in Kroatien geschnappt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Donnerstag berichtete, dürfte der Verdächtige den Pkw am Sonntag vom Gelände einer Baufirma in Wolfsberg gestohlen haben. Beamte, die den 31-Jährigen Stunden vorher kontrolliert hatten, erkannten ihn auf einer Videoaufzeichnung.

Auch interessant

Nobelpreis für Literatur an Anne Carson

Diese Krypto-Queen-Opfer können jetzt Geld zurückfordern

Das sagt Österreich zum SPÖ-Chaos

31-Jähriger angezeigt

Das zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde am Dienstag gegen 2.45 Uhr an der kroatischen Grenze von den dortigen Beamten sichergestellt. Der 31-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Autodieb nach Coup in Kärnten in Kroatien gefasst

Schönheitschirurg in seiner Klinik erschossen

24-Jähriger verprügelte Freundin und zog Messer

Zuhälter in illegalem Bordell verhaftet

Caps siegen erneut: 2:1 n.P. bei Färjestads

Bub (13) wollten in U-Bahn-Station Weste rauben

Ein (fast) perfektes Hotel

Mehr Schönheitsprodukte für dunkelhäutige Frauen

Mutter und Kind getötet: Lenkerin gestan Mordabsicht

Hofer nach Gespräch mit VdB