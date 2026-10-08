Autodieb nach Coup in Kärnten in Kroatien gefasst

Die Beamten erkannten den Verdächtigen aus Niederösterreich auf einem Überwachungsvideo.

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Kärnten. Ein 31-jähriger Niederösterreicher ist am Dienstag mit einem gestohlenen Auto in Kroatien geschnappt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Donnerstag berichtete, dürfte der Verdächtige den Pkw am Sonntag vom Gelände einer Baufirma in Wolfsberg gestohlen haben. Beamte, die den 31-Jährigen Stunden vorher kontrolliert hatten, erkannten ihn auf einer Videoaufzeichnung.

31-Jähriger angezeigt

Das zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde am Dienstag gegen 2.45 Uhr an der kroatischen Grenze von den dortigen Beamten sichergestellt. Der 31-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.