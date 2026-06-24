Facebook-Mutter bringt billige Brillen-Kollektion

Meta bringt überraschend mit EssilorLuxottica eine neue Smart-Brillen-Kollektion heraus. Ab sofort können die drei Modelle für 309 Euro aufwärts gekauft werden.

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Meta erweitert sein Angebot an smarten Brillen. Der Tech-Gigant veröffentlicht gemeinsam mit EssilorLuxottica das neue Produkt Meta Glasses. Als Grundlage dienen die bisherigen Ray-Ban Meta und Oakley Meta, treten aber die neuen Brillen erstmals klarer als eigenes Meta-Produkt auf.

Zum Marktstart stehen drei Fassungsformen zur Auswahl. Die rechteckige Brille Meta Adventurer wirkt laut Meta zeitlos und vielseitig. Der Blickfänger soll die Meta Fury werden. Meta bezeichnet die Form als "bold frame", übersetzt markante Fassung. Wer etwas Exklusiveres sucht, der wird mit dem Promi-Modell Meta Glasses by Kylie glücklich. Diese sind in Zusammenarbeit mit Kylie Jenner entstanden. Die schmale, ovale Brille soll von ihrem eigenen Stil inspiriert worden sein.

26 verschiedene Varianten

Um eine breite Masse anzusprechen, bietet Meta 26 verschiedene Versionen an. Damit wollen sie möglichst vielen Gesichtern, Stimmungen und Anlässen die passende Brille zur Verfügung stellen. In allen Modellen können optische Gläser eingesetzt werden.

Meta Adventurer © Meta

Meta Fury © Meta

Meta Glasses by Kylie © Meta

Die Meta Glasses haben offene Lautsprecher. Damit sollen Telefonate, Musik, Podcasts und das Abspielen von Hörbüchern möglich sein, ohne dass die Ohren komplett verdeckt sind. Zusätzlich sind sechs Mikrofone integriert. Sie dienen für eine bessere Geräuschunterdrückung und ermöglichen mehr Klarheit bei Gesprächen und Sprachsteuerung.

Bis zu 40 Stunden Akku

Die Brille kommt auch mit einer 12-Megapixel-Kamera. Mit dieser sind Videos in 3K mit 30 Bildern pro Sekunde möglich. Dank der Kamera sind Bilder und Videos freihändig möglich. Ein voller Akku soll laut Meta rund acht Stunden durchhalten können. Das faltbare Lade-Etui dient als eine Powerbank und bringt weitere 40 Stunden.

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Anders als die vorherigen Smart-Brillen bekommen die Meta-Glasses von Tag Eins an die hauseigene KI Meta AI auf Basis von Muse Spark. Um die KI-Funktionen aufzurufen, muss eine spezielle Aktionstaste gedrückt werden. Muse Spark ist das neueste Modell der Meta Superintelligence Labs.

Stetig neue Updates und Funktionen

Die neue KI soll besser sehen, verstehen und intelligentere Antworten geben, etwa von Sportergebnissen bis hin zur lokalen Restaurantauswahl und der Kalenderverwaltung. Muse Spark kann auch Anrufe führen, Nachrichten diktieren und Inhalte erfassen.

Meta will für die Brille regelmäßig Updates liefern und um neue Funktionen ergänzen. In diesem Monat ist es etwa das Feature Dynamic Photo. Die Brille nimmt dabei mehrere Bilder auf und bestimmt das beste Foto. Demnächst soll das Gerät eine Fußgängernavigation für Brillen ohne Displays ermöglichen. Die Live-Übersetzung wird zudem um 14 neue Sprachen erweitert, wie etwa Japanisch, Chinesisch (Mandarin), Hindi und Koreanisch.

Die Meta Glasses können ab sofort gekauft werden, auch in Österreich. Das Modell Adventurer gibt es in acht Varianten und ist ab 309 Euro erhältlich. Derselbe Preis wird für die Fury-Variante, die sieben verschiedene Versionen hat, verlangt. Bei der Starfire Kylie Edition kann aus drei verschiedenen Versionen gewählt werden. Diese Brillen sind ab 419 Euro erhältlich.