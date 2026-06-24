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Ab Mitternacht vorbestellbar: SO viel kostet "GTA VI"

Zwei Figuren mit Waffen stehen vor einem Oldtimer bei Sonnenuntergang, im Hintergrund Hafenkräne.
© Rockstar Games
13 Jahre lang mussten Gaming-Fans auf einen neuen Teil der beliebten "Grand Theft Auto"-Reihe warten. Nach mehreren Verschiebungen steht nun der Start des Vorverkaufs an. Dabei wurden einige Informationen über die normale und Deluxe-Version bekannt.
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In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni ab Mitternacht können Gaming-Fans das heiß ersehnte Grand Theft Auto VI vorbestellen. Damit können Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X|S schon am Release-Tag, dem 19. November 2026, direkt für Unruhe in Vice City sorgen. Ab dem 12. November kann das Spiel schon heruntergeladen werden.

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PC-Spieler müssen sich gedulden. Traditionell lässt der Entwickler Rockstar Games immer länger Zeit mit der Computer-Version und veröffentlicht das Spiel immer später. Somit können PC-Spieler "GTA 6" noch nicht vorbestellen.

Zwei Varianten werden angeboten

Zusätzlich wurden nun genauere Informationen über die verschiedenen Versionen des Spiels bekannt. Neben dem Hauptspiel für rund 80 Euro können Fans auch zur 100 Euro teuren "Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition" greifen. Laut Rockstar Games beinhaltet diese "eine exklusive Sammlung von Fahrzeugen, Waffen, Kleidung und Action-Elementen" für die Hauptcharaktere Jason und Lucia. Jede Vorbestellung bis zum 20. November erhält ebenfalls das sogenannte "Vintage Vice City Pack". Dabei handelt es sich um eine Sammlung von nostalgischen Outfits und Gegenständen.

Wer sich gerne die physische Version mit Discs holen will, wird enttäuscht. Die Box hat nur einen Code und keine Discs. Dieser kann ab dem 12. November eingelöst werden. Rockstar Games will mit dieser Maßnahme das Spoiler-Risiko minimieren und ihren eigenen Profit maximieren. Der Entwickler spart sich die Kosten für die Erstellung von Discs und den Weiterverkauf durch Dritte.

Gigantischer Hype um "GTA 6"

Mit "GTA 6" will Rockstar Games neue Maßstäbe setzen. Die beiden Trailer erzielten auf YouTube insgesamt 450 Millionen Aufrufe. Selbst die große Konkurrenz vermeidet den gesamten Monat November.

Zwei Personen stehen vor einem grünen Auto mit Palmen und Hochhäusern im Hintergrund, GTA 6.
© Rockstar Games

Der Videospiel-Journalist und Branchen-Insider Tom Henderson geht davon aus, dass der Hype um das Spiel für neue Rekorde im Vorverkauf sorgen wird. Im "Insider Gaming Weekly" meint er: "Das ist ein riesiges Kulturereignis. "GTA 5" hat eine Milliarde in drei Tagen gemacht. Dieses Spiel macht eine Milliarde in einer Stunde. Ganz locker."

Ein Flugzeug fliegt über ein großes, beleuchtetes "VICE CITY"-Schild bei Sonnenuntergang.
© Rockstar Games

Henderson vermutet, dass allein in der ersten Stunde schon etwa 12 bis 14 Millionen Vorbestellungen abgegeben werden. Zahlen, von denen andere große AAA-Spiele nur träumen können.

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