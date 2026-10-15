Eier schälen leicht gemacht: So löst sich die Schale in Sekunden

Jeder kennt das Dilemma: Die Eierschale klebt hartnäckig am Eiweiß, und statt eines appetitlichen Frühstückseis landet ein zerfleddertes Etwas mit unschönen Kratern auf dem Teller. Dabei lässt sich das Ei mit dem richtigen Trick mühelos schälen.

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Das Frühstücksei lässt sich mal wieder nur in winzigen Stückchen schälen und sieht am Ende alles andere als appetitlich aus? Das kann einem schon am frühen Morgen die Laune verderben. Doch damit ist jetzt Schluss: Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die Schale ganz leicht lösen und das Ei bleibt in Bestform.

Warum klebt die Schale eigentlich fest?

Ob sich ein Ei gut pellen lässt, hängt nicht von deinen Fähigkeiten ab, sondern von seiner Frische. Bei legefrischen Eiern ist die Luftblase im Inneren noch sehr klein, weshalb Eihaut und Schale extrem eng miteinander verbunden sind. Wenn das Eiweiß beim Kochen fest wird, klebt es an der inneren Haut fest und das Ei reißt beim Schälen ein.

Der erste Tipp lautet also: Lass frische Eier am besten drei bis fünf Tage liegen, bevor du sie kochst. Mit der Zeit dringt nämlich Luft durch die Poren der Schale ins Innere, die Häute lösen sich voneinander und das Pellen fällt viel leichter.

Der Schüttel-Trick

Eier schälen © Getty Images

Der absolute Gamechanger, mit dem sich das Ei in wenigen Sekunden schälen lässt. So einfach geht’s:

Koche dein Ei wie gewohnt und schrecke es danach kurz mit kaltem Wasser ab. Gib das Ei in ein gewöhnliches Wasserglas (oder eine kleine Vorratsdose mit Deckel) und fülle es mit einem kräftigen Schuss kaltem Wasser. Halte oben deine Hand auf das Glas (oder verschließe die Dose) und schüttle das Ganze für etwa 5 bis 10 Sekunden kräftig hin und her. Das Ei darf und soll dabei ruhig an die Wände stoßen. Durch die feinen Risse, die beim Anschlagen entstehen, dringt das Wasser direkt unter die Eihaut. Wenn du das Ei nun herausnimmst, kannst du die gesamte Schale meist in nur einem einzigen, großen Stück abziehen.

Weitere Profi-Tipps für hartnäckige Eier

Ins kochende Wasser geben: Viele machen den Fehler, Eier im kalten Wasser aufzusetzen. Das langsame Erhitzen sorgt jedoch dafür, dass sich Eiweiß und Schale fester verbinden. Der Trick: Lass das Wasser zuerst kochen und lass die Eier erst dann behutsam mit einem Löffel hineingleiten.

Essig oder Natron ins Kochwasser: Gib einen Teelöffel Essig oder etwas Natron mit in den kochenden Topf. Das verändert den pH-Wert und weicht die kalkhaltige Eierschale leicht auf, was das spätere Pellen spürbar erleichtert.

Der "Pikser": Stich das rohe Ei vor dem Kochen an der flachen Unterseite (dort sitzt die Luftblase) mit einem Eierpikser oder einer Nadel an. So kann beim Kochen Wasser eindringen, welches sich zwischen die Eihäute setzt und sie voneinander trennt.