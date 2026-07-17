Österreicher ist im WM-Finale

Do & Co. steht schon vor dem Fußball-Endspiel als großer Gewinner fest.

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Wenn am Sonntag (21 Uhr) das Endspiel der größten Fußball-WM aller Zeiten angepfiffen wird, blickt die Welt auf den Rasen des gigantischen MetLife-Stadions. Während Messi & Co. um die wichtigste Trophäe kämpfen, läuft im Hintergrund eine logistische Operation ab, die an Präzision der Taktik auf dem Spielfeld in nichts nachsteht. Verantwortlich dafür ist ein Wiener Traditionsunternehmen, das sich zum unersetzlichen Kulinarik-Architekten der globalen Elite aufgeschwungen hat: Do & Co.

Drei Venues: Mexiko-City, Miami & NY

An der Spitze dieses börsennotierten Imperiums steht Attila Doğudan. Ein Mann, der Großereignisse wie Staatsbesuche, Formel-1-Rennen und Fußball-Weltmeisterschaften orchestriert. Für den Weltfußballverband FIFA hat Doğudans Konzern eine Mammutaufgabe übernommen.

"Wir haben als Do & Co. drei Venues für die FIFA betreut: Mexiko City, Miami und New York. Dank unserer Erfahrung von 30 Jahren Formel 1, sechs Fußball-Europameisterschaften, 20 Champions-League–Finalspielen war es uns möglich, den höchsten Standard zu bieten", erklärt Doğudan im oe24-Talk.

Schnitzel, Hummer & Steak

Trotz Jahrzehnten im Geschäft bleibt der Respekt vor der Dimension der Aufgabe spürbar: "Ja, es gibt ein wenig Lampenfieber. Es ist das weltgrößte Event und wir kümmern uns um das wichtigste Element." Das "wichtigste Element" – für Doğudan ist das die Gastfreundschaft, die Bindeglied und Statussymbol zugleich ist. Do & Co. setzt auf eine kulinarische Strategie, die das Wiener Erbe charmant mit globalen Premium-Klassikern verbindet: "Es werden beim Finale natürlich Wiener Schnitzel, Hummer und die besten Steaks serviert, die man bekommen kann."

Präsidenten-Familie ist beeindruckt

Es ist diese Mischung, die ankommt. Die Resonanz unter den mächtigsten Gästen der Welt gibt der Strategie recht. "Interessant ist, je prominenter die Menschen sind, umso netter sind sie", beobachtet Doğudan im Umgang mit der Weltelite. Nachsatz: "Die Familie des amerikanischen Präsidenten war beeindruckt vom Niveau, das wir anbieten."

Rekord-Umsatz

Der Erfolg bei der Weltmeisterschaft spiegelt sich auch in den jüngsten Bilanzen des Unternehmens wider. Do & Co befindet sich wirtschaftlich auf einem historischen Höhenflug. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnete der Konzern einen Rekordumsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro – ein Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.