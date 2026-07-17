Enthüllt: Nur DANN wäre Tuchel rausgeflogen

England im Tal der Tränen! Nach dem dramatischen Aus im Halbfinale gegen Argentinien stand Teamchef Thomas Tuchel schwer in der Kritik. Doch der Deutsche sitzt bei den "Three Lions" fest im Sattel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tuchel wurde vor allem vorgeworfen nach dem Führungstreffer von Anthony Gordon viel zu defensiv gewechselt zu haben - damit kam Argentinien ins Spiel zurück.

Viele Stimmen wurden laut, "Tuchel out!" hieß der Tenor in der britischen Presse. Doch der englische Fußballverband vertraut weiterhin auf den Deutschen.

Erst vor der WM hatte man mit dem Teamchef bis zur Heim-EM 2028 verlängert. Einzig ein frühes Aus in Amerika hätte Tuchel den Job gekostet.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Hätten sich die Briten nicht für das Viertelfinale qualifiziert, hätte das Tuchel den Job gekostet.