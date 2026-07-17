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England-Wirbel

Enthüllt: Nur DANN wäre Tuchel rausgeflogen

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England im Tal der Tränen! Nach dem dramatischen Aus im Halbfinale gegen Argentinien stand Teamchef Thomas Tuchel schwer in der Kritik. Doch der Deutsche sitzt bei den "Three Lions" fest im Sattel.
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Tuchel wurde vor allem vorgeworfen nach dem Führungstreffer von Anthony Gordon viel zu defensiv gewechselt zu haben - damit kam Argentinien ins Spiel zurück.

Viele Stimmen wurden laut, "Tuchel out!" hieß der Tenor in der britischen Presse. Doch der englische Fußballverband vertraut weiterhin auf den Deutschen.

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Erst vor der WM hatte man mit dem Teamchef bis zur Heim-EM 2028 verlängert. Einzig ein frühes Aus in Amerika hätte Tuchel den Job gekostet.

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Hätten sich die Briten nicht für das Viertelfinale qualifiziert, hätte das Tuchel den Job gekostet.

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