England-Wirbel
Enthüllt: Nur DANN wäre Tuchel rausgeflogen
Tuchel wurde vor allem vorgeworfen nach dem Führungstreffer von Anthony Gordon viel zu defensiv gewechselt zu haben - damit kam Argentinien ins Spiel zurück.
Viele Stimmen wurden laut, "Tuchel out!" hieß der Tenor in der britischen Presse. Doch der englische Fußballverband vertraut weiterhin auf den Deutschen.
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Erst vor der WM hatte man mit dem Teamchef bis zur Heim-EM 2028 verlängert. Einzig ein frühes Aus in Amerika hätte Tuchel den Job gekostet.
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Hätten sich die Briten nicht für das Viertelfinale qualifiziert, hätte das Tuchel den Job gekostet.
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