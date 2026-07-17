Kohle-Dilemma
Politik kann Zidane-Job verhindern
Erstmals seit 2012 bekommt Frankreich einen neuen Teamchef. Dieser wird wohl Zinedine Zidane heißen. Doch die französische Regierung könnte ein Wörtchen mitreden.
Der französische Verband hat nämlich ein Problem mit dem Gehalt. Eigentlich darf der Teamchef nicht mehr als 450.000 Euro pro Monat verdienen.
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Das Angebot für Zidane soll mehreren Quellen zufolge wesentlich höher liegen. Dafür hat der Fußballverband beim Sportministerium um eine Ausnahmeregelung angesucht.
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Die Politik könnte Zidane also noch als Teamchef verhindern. Die Zeit drängt: Am 25. September soll Zidane gegen die Türkei erstmals auf der Bank sitzen.
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