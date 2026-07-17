Politik kann Zidane-Job verhindern

Am Samstag geht nach dem Spiel um Platz drei die Ära von Didier Deschamps als Frankreich-Teamchef zu Ende. Sein Nachfolger soll Zinedine Zidane werden. Doch ein Detail bleibt noch zu klären.

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Erstmals seit 2012 bekommt Frankreich einen neuen Teamchef. Dieser wird wohl Zinedine Zidane heißen. Doch die französische Regierung könnte ein Wörtchen mitreden.

Der französische Verband hat nämlich ein Problem mit dem Gehalt. Eigentlich darf der Teamchef nicht mehr als 450.000 Euro pro Monat verdienen.

Das Angebot für Zidane soll mehreren Quellen zufolge wesentlich höher liegen. Dafür hat der Fußballverband beim Sportministerium um eine Ausnahmeregelung angesucht.

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Die Politik könnte Zidane also noch als Teamchef verhindern. Die Zeit drängt: Am 25. September soll Zidane gegen die Türkei erstmals auf der Bank sitzen.