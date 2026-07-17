Rücktritts-Schock bei Argentinien

Verliert Argentinien nach der WM seinen großen Rückhalt? Tormann Emiliano Martinez kündigte seinen Rücktritt an.

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Emi Martinez ist nicht nur einer der besten, sondern auch einer der umstrittensten Tormänner der Welt. Unvergessen war sein "Penis-Jubel" nach dem WM-Titel 2022.

Genau da verlautbarte der 33-Jährige auch: "Wenn wir den Titel verteidigen, dann beende ich am nächsten Tag sofort meine Karriere!"

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Jetzt steht Argentinien im Finale gegen Spanien. Wird Martinez seine Ankündigung wahr machen?c