WM-Finale
Rücktritts-Schock bei Argentinien
Emi Martinez ist nicht nur einer der besten, sondern auch einer der umstrittensten Tormänner der Welt. Unvergessen war sein "Penis-Jubel" nach dem WM-Titel 2022.
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Genau da verlautbarte der 33-Jährige auch: "Wenn wir den Titel verteidigen, dann beende ich am nächsten Tag sofort meine Karriere!"
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Jetzt steht Argentinien im Finale gegen Spanien. Wird Martinez seine Ankündigung wahr machen?c
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