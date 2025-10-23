Landtagspräsident mit 66 Jahre mit Bademantel in Pension geschickt

Scherwitzl (SPÖ) folgt als neuer Landtagspräsident.

Ktn. Im Kärntner Landtag sind am Donnerstag Personalrochaden der SPÖ fixiert worden. Peter Reichmann wurde als Landesrat gewählt und angelobt, er folgt auf Sara Schaar (beide SPÖ), die zurückgetreten ist. Der langjährige Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ), der den Ruhestand antrat, wurde mit allen Ehren verabschiedet. Zu seinem Nachfolger als Landtagspräsident wurde Andreas Scherwitzl (SPÖ) gewählt, zur 3. Präsidentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ).

Der 33-jährige Jurist Reichmann kommt aus der Arbeiterkammer, zuletzt war er Präsidialleiter in der Bildungsdirektion. Er übernimmt die Bildungsagenden von Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), dazu großteils die Referate von Schaar. Der Bereich Flüchtlinge, Integration und Asyl wandert zu Fellner, Gabriele Schaunig (SPÖ) übernimmt die Verantwortung für Familien, Frauen und Gleichstellung. Reichmann wurde mit 21 von 35 abgegebenen und gültigen Stimmen gewählt.

Als neuer Landtagsabgeordneter, nachdem Rohr auf sein Mandat verzichtet hatte, wurde Manuel Müller (SPÖ), Bürgermeister von Paternion, angelobt. Scherwitzl wurde mehrheitlich gewählt (30 ja, drei nein, zwei ungültig). Der neu gewählte Landtagspräsident verstehe sich als "Primus inter pares" ("Erster unter Gleichen", Anm.) und betonte die Kontrollfunktion des "Haus des Volkes" gegenüber der Landesregierung. Lagger-Pöllinger wurde ebenfalls mehrheitlich gewählt (20 ja, 13 nein, zwei ungültig).

Orden und "Mit 66 Jahren" für Rohr

Rohr wurde noch vor der Landtagssitzung im Landhaushof geehrt. Landeshauptmann Kaiser überreichte ihm das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande der Republik Österreich, die Militärmusik Kärnten spielte "Mit 66 Jahren", Rohr bekam einen Bademantel mit dem gleichlautenden Aufdruck geschenkt. Der Villacher war mehr als 30 Jahre lang in der Landespolitik, sowohl in der Landesregierung als auch im Landtag sowie im Bundesrat, aktiv. 2008 hatte Rohr die Partei übernommen, nachdem Schaunig als SPÖ-Vorsitzende das Handtuch geworfen hatte. Bei der Landtagswahl 2009 nach dem Tod Jörg Haiders unterlag die SPÖ mit Rohr als Spitzenkandidat klar dem BZÖ, 2010 übernahm Kaiser die SPÖ. Rohr wurde 2013 Landtagspräsident, nachdem Kaiser die SPÖ bei der Landtagswahl zurück auf Platz eins geführt hatte.