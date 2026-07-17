Offizielle Seite spoilert Ballon-d'Or-Gewinner

Hat die offizielle Seite des Ballon d'Or gerade den nächsten Gewinner gespoilert? Vieles deutet auf Lionel Messi hin.

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Lionel Messi hat die prestigeträchtige Trophäe schon acht Mal gewonnen. Doch darf überhaupt ein Spieler, der nicht in Europa kickt den seit 1956 vom französischen Fachmagazin "France Football" vergebenen Pokal überhaupt gewinnen?

Die offizielle Seite hat am Freitag angekündigt, dass auch ein Spieler außerhalb Europas den Ballon d'Or abstauben darf.

Wird Lionel Messi nach 2023 wieder zum Weltfußballer erkoren? Vieles läuft darauf hinaus, denn der Argentinier war bislang einer der prägendsten Spieler der WM und steht im Finale gegen Spanien.

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Auch auf Klub-Ebene lief es diese Saison gut: Inter Miami sicherte sich den Meistertitel in der Major League Soccer.