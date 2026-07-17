Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Es wird ...

Offizielle Seite spoilert Ballon-d'Or-Gewinner

© Getty Images
Hat die offizielle Seite des Ballon d'Or gerade den nächsten Gewinner gespoilert? Vieles deutet auf Lionel Messi hin.
OE24 auf Google bevorzugen

Lionel Messi hat die prestigeträchtige Trophäe schon acht Mal gewonnen. Doch darf überhaupt ein Spieler, der nicht in Europa kickt den seit 1956 vom französischen Fachmagazin "France Football" vergebenen Pokal überhaupt gewinnen?

Auch interessant

Polizei-Großeinsatz: Drei Verletzte nach schwerer Schießerei

Carmen Electra: "Playboy"-Comeback mit 54

Gewitterwalze donnert auf Wien nieder

Die offizielle Seite hat am Freitag angekündigt, dass auch ein Spieler außerhalb Europas den Ballon d'Or abstauben darf.

Wird Lionel Messi nach 2023 wieder zum Weltfußballer erkoren? Vieles läuft darauf hinaus, denn der Argentinier war bislang einer der prägendsten Spieler der WM und steht im Finale gegen Spanien.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Auch auf Klub-Ebene lief es diese Saison gut: Inter Miami sicherte sich den Meistertitel in der Major League Soccer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Spanien gegen Argentinien im Finale der Superlative

Mega-WM hat schon 17 (!) Rekorde geknackt

Roter Rauch über New York bedroht WM-Finale

Offizielle Seite spoilert Ballon-d'Or-Gewinner

Rücktritts-Schock bei Argentinien

Enthüllt: Nur DANN wäre Tuchel rausgeflogen

Nackt-Show mit ORF-Star Pariasek in New York

Wie bei Super Bowl: Weltmeister bekommen Ringe

Politik kann Zidane-Job verhindern

Haaland hängt nun doch mit Spiderman ab