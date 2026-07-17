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Schüsse in Dänemark

Polizei-Großeinsatz: Drei Verletzte nach schwerer Schießerei

© Getty Images
Bei einer schweren Schießerei in Dänemark sind am Freitag ein Polizist und zwei weitere Personen schwer verletzt worden. Das Drama spielte sich in einem Industriegebiet ab.
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Das gefährliche Feuergefecht brach am Freitag in Nørresundby in der dänischen Region Nordjütland aus. Die Einsatzkräfte wurden ursprünglich gegen 13:39 Uhr wegen Berichten über ein Feuer in einem Industriegebiet alarmiert. Bei ihrer Ankunft vor Ort wurden die Beamten jedoch sofort mit Schüssen empfangen.

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Heftiges Gefecht im Industriegebiet

Die Polizisten erwiderten das Feuer umgehend, woraus sich ein dramatischer Schusswechsel entwickelte, der über eine Stunde andauerte. Nach Angaben der Behörden war die Schießerei in Dänemark gegen 15:00 Uhr Ortszeit schließlich beendet. Die Polizei blieb danach weiterhin massiv in dem betroffenen Gebiet präsent, um die Lage vollständig zu sichern.

Zustand der Verletzten kritisch

Unter den Verletzten befindet sich Medienberichten zufolge auch der mutmaßliche Schütze selbst. Ein Sprecher der Polizei in Nordjütland erklärte in einem offiziellen Statement: "Wir können derzeit nichts Weiteres über ihren Zustand sagen, aber er ist ernst, und wir sind massiv vor Ort." Bilder und Videos vom Einsatzort zeigten zudem eine dichte schwarze Rauchsäule, die in den Himmel stieg.

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