Halloween-Schocker am Bergsee: Bürgeralpe wird zur Gruselwelt

Ob Familienabenteuer oder Gruselprobe für Hartgesottene: Auf der Bürgeralpe wird der Herbst heuer zum schaurig-schönen Erlebnis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schaurige Gestalten, leuchtende Kürbisse und eine gespenstische Wassershow: Von 23. Oktober bis 1. November 2026 verwandelt der "Gruselglanz Bürgeralpe" das Holzknechtland erstmals in eine Halloweenwelt voller Gänsehaut.

Nach der Seilbahnfahrt wartet ein geheimnisvoller Rundweg auf große und kleine Besucher. Zwischen herbstlichem Zauber und unheimlichen Lichtwelten lassen Schauspieler der Theatergemeinschaft schaurige Geschichten lebendig werden. Der Höhepunkt: eine gespenstisch schimmernde Wassershow am Bergsee, bei der Licht, Wasser und geheimnisvolle Klänge für echte Gruselstimmung sorgen.

Auch kleine Halloween-Fans kommen auf ihre Kosten: In der Arche des Waldes können sie eigene Laternen gestalten. Die Bastelaktion startet nachmittags ab 15 Uhr und findet auch abends während des Gruselglanzes statt. Wer sich danach noch mehr Nervenkitzel zutraut, wagt sich in einen eigens gestalteten Waldbereich. Dort warten Dunkelheit und besonders schaurige Momente auf größere und mutige Gäste.