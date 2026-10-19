Wachau in Echtzeit: Eröffnungspremiere am Samstag

Zwei Stimmen, eine Gitarre, ganz viel Schmäh: Ernst Molden und Ursula Strauss veröffentlichen im Herbst 2026 ihr neues Album „nochdvegl”.

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Seit mehr als zehn Jahren touren der Wiener Liedermacher und die herausragende Schauspielerin und Sängerin gemeinsam, seit sechs Jahren erscheinen große Alben. Jetzt widmen sie sich den Vögeln der Nacht: Wir sehen sie kaum, hören sie nur in der Finsternis. Oder sind wir am Ende selbst welche?

Live bleibt alles reduziert: zwei Stimmen, akustische Gitarren, kein Schnickschnack. Neben den neuen Songs gibt es Lieder aus dem gefeierten Debüt „wüdnis” und der Sagenplatte „oame söö”.

Traurig, schön, witzig

Das Konzert bietet schöne, traurige und lustige Momente. „Das Vorhandensein von Traurigkeit ist die Voraussetzung für einen guten Schmäh”, sagt Strauss. „Und der beste Schmäh findet im Scheitern statt.”

Besetzung:

Ursula Strauss: Gesang Ernst Molden: Gesang, akustische Gitarren

Wachau in Echtzeit

Von 24. Oktober bis 28. November 2026 lädt das Kulturfestival Wachau in Echtzeit erneut dazu ein, die Wachau aus ungewöhnlichen Perspektiven zu erleben.

An historisch bedeutsamen und atmosphärischen Spielstätten verschmelzen Literatur, Musik, Schauspiel und Erzählkunst zu einem facettenreichen Kulturprogramm. Das Festival setzt dabei auf eindrucksvolle künstlerische Begegnungen genauso wie auf die Verbindung aktueller Themen und großer Geschichten mit der einzigartigen Kulturlandschaft der Wachau.

Den Auftakt am 24. Oktober auf der Burgruine Aggstein gestaltet Intendantin Ursula Strauss gemeinsam mit Ernst Molden und ihrem Programm >nochdvegl<.

In den folgenden Wochen erwarten das Publikum literarische Reisen in dunkle Wälder, musikalische Erzählungen, Schauspielabende sowie berührende Auseinandersetzungen mit historischen und gesellschaftlichen Themen. Zu den prominenten Mitwirkenden zählen unter anderem Sona MacDonald, Johannes Silberschneider, Katharina Stemberger, Adele Neuhauser und Christian Dolezal.

Christian Dolezal & Adele Neuhauser © Ingo Pertramer

Besondere Akzente setzen Produktionen wie >Ich bin Ruth< in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, die Neu-Interpretation von Franz Schuberts >Winterreise< mit Clara Frühstück und Oliver Welter oder >Thomas wartet<, ein Tom Waits Konzert auf Wienerisch.

Charakteristisch für Wachau in Echtzeit ist die Verbindung von hochkarätigen Künstler:innen mit außergewöhnlichen Veranstaltungsorten. So werden in Burgruinen, Kirchen, Schlössern, Kulturzentren und historischen Sälen unverwechselbare Kulturerlebnisse geschaffen, die die Besonderheiten der Region unmittelbar erfahrbar machen.

Festivalzeitraum: 24. Oktober bis 28. November 2026

Programm und Informationen: www.wachauinechtzeit.at.