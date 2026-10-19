Das iPhone 17 Pro in Cosmic Orange gibt es heute im Amazon-Angebot!

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Ein neues iPhone steht schon länger auf Ihrer Wunschliste? Dann könnte jetzt der richtige Moment sein, sich das iPhone 17 Pro genauer anzusehen. Bei Amazon ist das Apple-Smartphone mit 256 GB Speicher in der auffälligen Farbe Cosmic Orange erhältlich. Mit seinem leistungsstarken A19 Pro Chip, dem brillanten 120-Hz-Display und dem vielseitigen Kamerasystem gehört es zu den spannendsten Premium-Smartphones für alle, die bei Technik keine Kompromisse eingehen möchten.

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Cosmic Orange? Ja, bitte!

Ganz ehrlich: Ich finde es schön, wenn ein Smartphone nicht immer nur schwarz, weiß oder grau sein muss. Das kräftige Orange verleiht dem iPhone 17 Pro einen besonderen Look.

Dazu kommt das 6,3 Zoll große Display mit ProMotion und bis zu 120 Hz. Egal, ob du durch Instagram scrollst, deine Lieblingsserie schaust oder Fotos bearbeitest – die Darstellung wirkt angenehm flüssig.

Und die Größe? Für mich ein schöner Mittelweg: groß genug für Videos und Apps, aber nicht so riesig wie ein Pro-Max-Modell.

Apple iPhone 17 Pro 256GB: 6.3 inch Display with ProMotion up to 120 Hz © Apple

Die Kamera macht richtig Lust aufs Fotografieren

Was mich am iPhone 17 Pro besonders reizt, ist das Pro-Fusion-Kamerasystem.

Denn seien wir ehrlich: Die schönsten Momente passieren meistens spontan. Ein Sonnenuntergang im Urlaub, ein Abend mit Freunden oder das perfekte Café-Foto – da möchte man nicht erst lange an den Kameraeinstellungen herumspielen.

Auch die Center Stage Frontkamera ist praktisch, besonders für Selfies und Videoanrufe. Sie kann dabei helfen, Personen passend im Bild zu halten.

Wenn du gerne fotografierst oder Videos für Social Media aufnimmst, ist das iPhone 17 Pro definitiv einen Blick wert.

Schnell, ausdauernd und mit ordentlich Speicher

Im Inneren arbeitet der A19 Pro Chip. Damit ist das Smartphone auch für anspruchsvolle Apps, Spiele und Videobearbeitung ausgestattet.

Besonders angenehm finde ich die Kombination aus starker Leistung und der von Apple hervorgehobenen Akkulaufzeit. Schließlich möchte niemand ständig nach einer Steckdose suchen.

Mit 256 GB Speicher hast du außerdem viel Platz für Fotos, Videos und deine Lieblingsapps.

Jetzt bei Amazon entdecken

Ein neues iPhone ist natürlich keine kleine Anschaffung. Deshalb lohnt es sich umso mehr, vor dem Kauf die Preise zu vergleichen.

Das Apple iPhone 17 Pro mit 256 GB in Cosmic Orange ist aktuell bei Amazon erhältlich. Ein konkreter Preisnachlass ist in den Angebotsangaben nicht ausgewiesen – trotzdem lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Preis.

Mein Fazit: Wenn du dir ein leistungsstarkes iPhone mit toller Kamera, flüssigem Display und einer Farbe wünschst, die nicht jeder hat, könnte das iPhone 17 Pro genau dein nächstes Smartphone sein. Ich würde es jedenfalls sofort auf meine Wunschliste setzen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.