25 Meter abgestürzt
Steirer (76) starb nach Sturz mit E-Bike
Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, war der Mann mit einem E-Bike in seinem eigenen Jagdgebiet unterwegs gewesen, begleitet von seinem Hund. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Forststraße ab und stürzte etwa 25 Meter über eine steile Böschung in die Tiefe.
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Die Polizei war gegen 12 Uhr durch einen automatischen Notruf (E-Call) alarmiert worden. Weil er telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde die Bergrettung Leoben verständigt. Zeitgleich hätten sich ein Familienmitglied und ein Jagdkollege auf die Suche gemacht. Das Familienmitglied und ein Förster fanden den 76-Jährigen. Sie begannen mit der Reanimation, wenige Minuten später unterstützt auch von Bergrettung und Polizei, die auch einen Defibrillator einsetzten. Der Notarzt an Bord des Rettungshubschraubers habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können.
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