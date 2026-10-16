Vermisste Wanderin (62) tot aufgefunden

Eine seit Donnerstag vermisste 62-jährige Wanderin ist am Freitag im Hochschwabgebiet (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) tot aufgefunden worden.

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Die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung war alleine zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt, ihr Ehemann erstattete deshalb am Donnerstag bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion, im Zuge derer die leblose Frau gefunden wurde. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei bisher nicht. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.