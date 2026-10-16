Steiermark
Vermisste Wanderin (62) tot aufgefunden
Die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung war alleine zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt, ihr Ehemann erstattete deshalb am Donnerstag bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion, im Zuge derer die leblose Frau gefunden wurde. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.
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Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei bisher nicht. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.
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