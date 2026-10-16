Bus kracht in Plakatwand: Lenker auf Drogen!

Zu einem spektakulären Unfall kam es Freitagfrüh in Simmering: Ein Bus der Linie 72A krachte gegen eine Plakatwand - ein Fahrgast und der offenbar suchtgiftebeeinträchtigte Lenker wurden verletzt.

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Wien.Ereignet hat sich der Unfall am Freitag in der Früh auf der Heidequerstraße: Demnach ist ein Bus der Linie 72A kurz nach 6 Uhr im Bereich aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das tonnenschwere Fahrzeug krachte gegen eine Plakatwand und kam anschließend in einer Grünfläche zum Stehen - wie auch Aufnahmen von vorbeikommenden Augenzeugen bestätigen.

Der Einsatz in der Heidequerstraße in Simmering. © Viyana Manset Haber

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich neben dem 33-jährigen Fahrer weitere fünf Personen im Bus - ein Fahrgast (48) wurde bei dem Crash leicht verletzt, auch der Lenker musste mit leichten Blessuren zur Abklärung ins Spital. Wie oe24 aus interner Quelle erfuhr, zeigte sich bei der Behandlung, dass der Berufschauffeur unter Suchtgifteinfluss gestanden haben dürfte. Ob die Drogen auch den Unfall (mit)verursacht haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Feuerwehr musste den 72A mit einem Kran bergen.