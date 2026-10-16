Wohin am Wochenende? Die 10 besten Events

Was machen wir am Wochenende? Vielleicht ein Ausflug zum Bubble Planet? Eine Party in der Tram? Oder lieber zum Würstelstand? Wir haben viel vor!

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Ein prachtvolles Herbstwochenende steht vor der Türe. Aber was wollen wir mit unserer wertvollen Freizeit anstellen. Ein bisschen Kultur? Eine coole Party? Oder lieber ein Familienausflug? Wir haben zehn Top-Tipps für jeden Geschmack gesammelt.

Eine Welt aus Bubbles

Unter dem Motto "Fantasie kennt kein Alter" ist in der Wiener METAStadt der "Bubble Planet" entstanden, der schon in New York, Los Angeles und London für Furore gesorgt hat. Neben dem vermutlich größten Bällebad aller Zeiten wartet er mit einem Infinity Room und einer faszinierenden Unterwasserwelt auf. Wer auf der Suche nach einem Kultur-Erlebnis ist, sollte den Blick nach Salzburg wenden: Dort vereinen die Jazz&TheCitysounds Jazz, Global Groove und Electronic Music.

Das ist los in Österreich: 10 Tipps für 16. bis 18. Oktober

Was ist los am Wochenende? Wir haben für euch zehn aufregende Events, mit Kultur, Spaß und Party!

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Bubble Planet in der METAStadt: Die neueröffnete Fantasiewelt mit schillernden Ballons und bunten Blasen ist ein Erlebnis für Besucher:innen jeden Alters. Vom endlos erscheinenden Spiegelraum bis zum vermutlich größten Bällebad aller Zeiten kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien. Tickets und Infos unter bubble-planet.com

Red Night Clubbing in der Ottakringer Brauerei: Die rote Nacht in der Wiener Kult-Brauerei verbindet Musik, Entertainment und Motorsport. DJ Daniel Merano und Radio Wien Djane Mel Meraio sowie weitere namhafte DJs sorgen für den Sound, Sebastian Grimus liefert an seinem Live-Saxophon Beats. Außerdem gibt es das Scuderia Ferrari HP SF-24 Showcar vor Ort zu bestaunen. 16. Oktober, ab 21 Uhr, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien. ottakringerbrauerei.at

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Herbstrascheln am Schwendermarkt: Erntedank und Halloween erledigt der legendäre Markt in Wien in einem Aufwasch und lädt zum Herbstrascheln mit Live-Musik, kulinarischen Schmankerln und einem lustigen Kinderprogramm. 17. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Straßenbahnstation Rustengasse/Schwendermarkt.

Tram'n'Bass am 17. Oktober. © Jack Daniels Austria

Tram'n'Bass rollt durch Wien: Jack Daniel's lädt zur Party auf vier Rädern. Vier Stunden lang wird in einer Wiener Tram gefeiert und getanzt. In der Straßenbahn legt u. a. DJ MO:MENT auf, der letztes Jahr den Jack Daniel's DJ-Contest "Road to Jack" gewonnen hat. Die Fahrt geht um 20 Uhr vom Karlsplatz los und endet um Mitternacht. 17. Oktober, Wien-Karlsplatz. NFCTron.de

Les Frères Smith live am 16. Oktober in Salzburg. © Alain Cachat

Jazz&TheCitysounds in Salzburg: Das Festival für Jazz, Global Groove und Electronic Music bietet heuer "Echte Momente" und versammelt rund 140 Künstler:innen in Salzburg. Acts aus der ganzen Welt bespielen unterschiedliche Plätze. Bis 18. Oktober, Informationen und Programm unter salzburg-altstadt.at

Bilderbuch-Kino in der Urania: Für Kinder ab 3 Jahren gibt es im WIENXTra-Cinemagic drei besondere Bilderbuch-Geschichten und einen sanften Einstieg ins Kino-Erlebnis. 16. bis 18. Oktober, Informationen und Anmeldung über WIENXTra.

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Jam & Picnic Autumn Edition am Wiener Würstelstand: Einmal geht's noch! Das letzte Outdoor-Event der Saison wird zum Treffpunkt für Tanz- und Kontaktfreudige, die Freude am Chaos haben. Wiener Würstelstand Spittelau, ab 18 Uhr.

Metamarkt Flohmarkt in der METAStadt: Der Sonntag wird zum Tag des Sammelns und Feilschens für Flohmarkt-Fans. 8 Uhr bis 15 Uhr, Stadlauer Straße 41a, 1220 Wien. metastadt.at

Mariazeller Gruselglanz: Auf der "Gruselglanz Bürgeralpe" entsteht heuer zum ersten Mal eine geheimnisvoll-schaurige Halloweenwelt mit leuchtenden Kürbissen, mystischen Lichtwelten und unheimlichen Gestalten. Mariazeller Bürgeralpe, 16. bis 17. Oktober und 23. Oktober bis 1. November, lichtergarten.at

Torkwase Dyson im Kunsthaus Bregenz: Die aus Chicago stammende Künstlerin zeigt ihre beeindruckende Arbeit als raumfüllende architektonisch-skulpturale Intervention im Erdgeschoss des Kunsthauses Bregenz. Bis 24. Jänner 2027. Karl-Tizian-Platz, Bregenz. kunsthaus-bregenz.at