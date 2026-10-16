Home-Invasion-Täter entrissen Hausheeren Pistole

In Wien-Liesing kam es am Mittwochabend zu einer Home Invasion.

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Zwei bislang unbekannte Täter überwältigten den anwesenden Bewohner und entrissen ihm eine Schusswaffe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der 65-Jährige war durch das Bellen seines Hundes auf die beiden Fremden aufmerksam geworden, als diese gegen 18 Uhr gerade in sein Haus eindrangen. Daraufhin holte der Mann eine rechtmäßig besessene Schusswaffe aus einem Tresor und stellte sich den Einbrechern entgegen. Die beiden Täter konnten ihn jedoch überwältigen und ihm die Waffe abnehmen.

In Keller geflüchtet

Bei dem Handgemenge erlitt der Bewohner eine Verletzung an der linken Hand. Aus Angst, dass die Einbrecher zurückkehren könnten, zog er sich in den Keller zurück und verständigte von dort die Polizei.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Dabei waren auch Polizeidiensthundeeinheiten aus Wien und Niederösterreich beteiligt. Die Suche nach den beiden Männern verlief jedoch ohne Erfolg.

Der verletzte 65-Jährige wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Täter sind weiterhin flüchtig, auch die geraubte Schusswaffe ist bislang nicht wieder aufgetaucht.