Schon wieder Erdbeben in Tirol

In der Nacht auf Freitag hat sich im Raum Innsbruck erneut ein leichtes Erdbeben ereignet.

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Die Erdstöße bei Sistrans um 1.57 Uhr, südöstlich der Landeshauptstadt, erreichten eine Magnitude von 2,3, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria mit. Die Erschütterungen seien von einigen Personen schwach wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und auch nicht zu erwarten, wurde betont.

Seit Anfang August wird im Raum Innsbruck-Hall eine Erdbebenserie registriert. Das bisher stärkste Beben erreichte am 26. September eine Magnitude von 3,8 - gefolgt von einem Erdstoß am 7. Oktober mit Stärke 3,7. Am 9. Oktober wurden im selben Gebiet Erschütterungen der Magnitude 3,1 verzeichnet. Ereignisse solcher Stärken gelten als sehr leichte bzw. leichte Erdbeben. Schäden an Gebäuden wurden bisher nicht gemeldet.