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Serie hält an

Schon wieder Erdbeben in Tirol

Blick über Innsbruck mit Altstadt, bunten Häusern und Bergen im Hintergrund.
© Getty Images/Westend61
In der Nacht auf Freitag hat sich im Raum Innsbruck erneut ein leichtes Erdbeben ereignet.
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Die Erdstöße bei Sistrans um 1.57 Uhr, südöstlich der Landeshauptstadt, erreichten eine Magnitude von 2,3, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria mit. Die Erschütterungen seien von einigen Personen schwach wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und auch nicht zu erwarten, wurde betont.

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Seit Anfang August wird im Raum Innsbruck-Hall eine Erdbebenserie registriert. Das bisher stärkste Beben erreichte am 26. September eine Magnitude von 3,8 - gefolgt von einem Erdstoß am 7. Oktober mit Stärke 3,7. Am 9. Oktober wurden im selben Gebiet Erschütterungen der Magnitude 3,1 verzeichnet. Ereignisse solcher Stärken gelten als sehr leichte bzw. leichte Erdbeben. Schäden an Gebäuden wurden bisher nicht gemeldet.

S E R V I C E - Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung bezüglich der Auswirkungen der Beben über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder per Post an die Geosphere Austria. Österreichischer Erdbebendienst, Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien

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