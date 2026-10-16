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Proteste und Krawalle schwappen auf Italien über

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Italien Flagge
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Gerät die Lage außer Kontrolle? Nach Frankreich und Belgien jetzt auch Italien.
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Mega-Frust an Italiens Schulen: In Rom, Mailand, Turin und Verona sind tausende Jugendliche auf die Straßen gegangen.

Bereits Rangeleien und Sachbeschädigungen

Mit Sprechchören und Spruchbändern versicherten die mehreren Tausend Teilnehmenden auch ihre Unterstützung für Schüler in Frankreich, wo sich seit Ende September die Lage nicht mehr beruhigt.

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Im Gegensatz zu Frankreich ist die Lage nach wie vor friedlich, es kam aber bereits zu Sachbeschädigungen und Rangeleien.

die Organisatoren gehen aber aufgrund eines neuen Gesetzes auf die Barrikaden: Ab dem nächsten Schuljahr soll der Anteil von ausländischen Kindern mit schlechten Italienisch-Kenntnissen streng begrenzt werden. Für die Demonstranten ein No-Go...

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