Massive Probleme
Datenpanne: Flug-Chaos in ganz Italien
Betroffen ist das landesweite Netzwerk, das die Flugsicherungsdienste unterstützt, teilte die zuständige Gesellschaft ENAV am Freitag mit. Seit 6.00 Uhr gelten angesichts des zunehmenden Flugverkehrs und der anhaltenden technischen Probleme Maßnahmen zur Regulierung der Verkehrsströme.
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Dadurch wurde die Kapazität zur Abwicklung von Flugzeugen im italienischen Luftraum vorübergehend eingeschränkt, um die Sicherheit des Flugbetriebs weiterhin zu gewährleisten. Es gebe weder Hinweise auf einen Hackerangriff noch auf Sabotage.
Die Anomalien im landesweiten Datenübertragungsnetz seien in der Nacht festgestellt worden. Dank der Aktivierung vorgesehener Ausweich- und Notfallsysteme habe ENAV den Flugverkehr bis 6.00 Uhr noch ohne Einschränkung der Betriebskapazität aufrechterhalten können. Die technischen Untersuchungen dauern an. Die Ursache der Störungen im Datenübertragungsnetz sei bereits eingegrenzt worden. ENAV arbeite daran, die konkreten Ursachen zu ermitteln und den uneingeschränkten Betrieb der Systeme wiederherzustellen. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, war zunächst unklar.
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