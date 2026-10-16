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Angriff wäre "sinnlos"

NATO-Oberbefehlshaber: "Sind Russland überlegen"

Ein US-General in Uniform spricht beim Warsaw Security Forum vor blauem Hintergrund.
© Getty Images
Der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, Alexus Grynkewich, sieht das westliche Militärbündnis militärisch deutlich stärker aufgestellt als Russland.
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"In einem echten Krieg, wenn die ganze Allianz antritt, ist die NATO Russland konventionell überlegen", sagte der US-General dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Unsere militärischen Fähigkeiten, die wir in einem Großkonflikt zum Einsatz bringen würden, übertreffen die Moskaus bei Weitem."

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Moskau verfüge "nicht über moderne F-35-Kampfjets, nicht über die Masse an modernen Zerstörern oder U-Booten, die wir haben", sagte Grynkewich weiter. Die militärische Überlegenheit der NATO sei ein Grund, warum der russische Präsident Wladimir Putin keine direkte Konfrontation mit dem Bündnis suche.

"Putin greift zu anderen Methoden, Sabotage zum Beispiel, weil er keine anderen Optionen hat", sagte der US-General. Das liege auch an der konventionellen Abschreckung der NATO, diese müsse aufrechterhalten und ausgebaut werden. "Nur so können wir Russland zeigen, dass wir entschlossen sind", sagte Grynkewich dem "Spiegel".

Angriff wäre "sinnlos"

Der NATO-Kommandant hatte Russland am Montag vor einem Angriff auf das westliche Bündnis gewarnt - ein solcher Angriff wäre "sinnlos". "Wenn jemand so töricht ist, uns anzugreifen, werden wir kämpfen", sagte der US-General bei einem Besuch in Polen. "Wir werden den Angriff stoppen und dem Angreifer die Möglichkeit nehmen, seine Ziele zu erreichen, welche auch immer das sein mögen." Grynkewich bezeichnete diese Strategie als "theory of victory" - Theorie des Sieges.

Dem "Spiegel" sagte der General nun dazu, die Strategie sei "ein klares Signal an Russland, dass wir handlungsfähig sind". Er fügte hinzu: "Jedem, der uns schaden will, muss klar sein: Wir werden einen Angriff sofort und entschieden abwehren und zerschlagen."

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