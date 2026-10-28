Prominente Auszeichnung bei Notarzttagen in Wiener Neustadt

Wie sich die Notfallmedizin verändert hat und welche Herausforderungen heute auf Einsatzkräfte warten, stand im Mittelpunkt der ersten Wiener Neustädter Notarzttage in den Kasematten.

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256 Teilnehmer kamen zur Premiere der Notarzttage nach Wiener Neustadt, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Notfallmedizin auszutauschen. Die Veranstaltung wurde vom Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg gemeinsam mit der Danube Private University organisiert und brachte Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Eine Reihe an Fachvorträgen, Diskussionen und eine große Industrieausstellung sorgten für einen intensiven Wissenstransfer.

Besondere Aufmerksamkeit erfuhr der Rückblick auf vier Jahrzehnte Notfallmedizin in Wiener Neustadt. Dabei wurde deutlich, wie stark sich medizinische Möglichkeiten, Abläufe und Anforderungen an Rettungs- und Notfallteams verändert haben. Moderne Technik, neue Behandlungsmethoden und steigende Erwartungen prägen heute den Alltag jener Menschen, die im Ernstfall um Leben und Tod kämpfen.

Ehrung für langjähriges Engagement

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeichnung für Dr. Helmut Trimmel. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) verlieh ihm die Goldene Stadtwappennadel der Stadt Wiener Neustadt und würdigte damit sein langjähriges Wirken in der Notfallmedizin. Ergänzt wurde das Programm durch Vorträge zu rechtlichen Fragen im Rettungseinsatz sowie durch Präsentationen neuer Technologien und Produkte. Die Notarzttage machten deutlich, wie wichtig laufende Weiterbildung und enger fachlicher Austausch für eine sichere medizinische Versorgung sind.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Verleihung der Goldenen Stadtwappennadel an Dr. Helmut Trimmel, MSc durch Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger (ÖVP). © Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg/SchoberArts

"Die Notfallmedizin lebt davon, dass Wissen und Erfahrung geteilt werden und sich alle Beteiligten kontinuierlich weiterentwickeln. Veranstaltungen wie die Notarzttage bieten die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, voneinander zu lernen und die Zusammenarbeit in der Notfallversorgung weiter zu stärken", wies Prim. Univ.-Prof. Dr. Harald Willschke, MSc auf die Wichtigkeit der gemeinsamen Fortbildung hin.