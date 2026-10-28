61-jährig verstorben
Bürgermeister von Stössing erlag schwerer Krankheit
Christian Walzl, ÖVP-Bürgermeister von Stössing (Bezirk St. Pölten), ist am Sonntag mit 61 Jahren nach einer schweren Krankheit verstorben. Walzl übte das Amt seit 2023 aus und war zuvor Gemeinderat und Vize. "
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Er war eine Persönlichkeit, die Verantwortung übernommen und die Entwicklung der Gemeinde aktiv mitgestaltet hat", würdigte ihn ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Mittwoch in einer Aussendung. VPNÖ-Parteimanager Matthias Zauner hob den Einsatz von Walzl hervor. (APA)
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