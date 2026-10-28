Mikl-Leitner: "Weg mit der Flugabgabe!"

Klare Ansage vom Flughafen Schwechat: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verbündet sich mit dem Betriebsrat und fordert die Abschaffung der Flugabgabe. "Es geht um Jobs."

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: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Thomas Faulhuber, Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrats des Flughafens Wien-Schwechat und Flughafen-Vorstand Günter Ofner am Flughafen Schwechat mit Mitgliedern des Arbeiterbetriebsrats. © zVg

Mikl-Leitner suchte direkt am Flughafen Wien-Schwechat das Gespräch mit den Beschäftigten, um ihre Sicht aus erster Hand zu hören. Im Austausch mit dem Arbeiterbetriebsrat unter Thomas Faulhuber standen die Arbeitsplätze im Mittelpunkt.

Ihr Urteil über die Abgabe fällt vernichtend aus: "Die Flugabgabe ist ein Schildbürgerstreich. Sie schadet unserem Wirtschaftsstandort, belastet die Reisenden und bringt dem Klima nichts, wenn die Menschen stattdessen von Bratislava abfliegen." Der Flughafen ist Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor der ganzen Region. Es geht um Jobs, Wertschöpfung und den Wirtschaftsstandort.

Tausende Jobs in Gefahr

Betriebsratschef Faulhuber warnt eindringlich: "Wenn die Flugabgabe nicht fällt, setzen wir tausende Arbeitsplätze in der österreichischen Luftverkehrswirtschaft aufs Spiel." Betroffen sind Flughafen-Mitarbeiter, Flugpersonal und Luftfracht. Wer nicht handelt, riskiert laut Faulhuber auch die internationale Anbindung Österreichs. "Das können und dürfen wir uns nicht leisten!"

Intensive Gespräche werden vorbereitet. © zVg

Die Zahlen sprechen für sich: Eine zusätzliche Million Passagiere schafft nach Angaben des Flughafens knapp 1.000 Arbeitsplätze und mehr als 75 Millionen Euro Wertschöpfung.

Teure Abgabe, weniger Passagiere

Für 2026 rechnet der Flughafen mit rund zwei Millionen Passagieren weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig kassiert der Staat 12 Euro pro abfliegendem Passagier, auf Kurzstrecken sogar 30 Euro. In vielen anderen EU-Staaten, darunter die Slowakei, gibt es keine vergleichbare nationale Flugticketabgabe.