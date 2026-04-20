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Iran

Trump: "Israel hat mich nicht zum Krieg überredet"

Von
20.04.26, 17:14
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"Das haben die Ereignisse vom 7. Oktober getan" 

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten nicht von Israel zum Angriff auf den Iran überredet worden.

"Ereignisse vom 7. Oktober"

"Israel hat mich nicht zum Krieg mit dem Iran überredet, das haben die Ereignisse vom 7. Oktober getan, zusammen mit meiner lebenslangen Überzeugung, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf", schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".

Trumps Entscheidung beeinflusst 

Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu Trumps Entscheidung beeinflusst hat. Der Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte den Krieg im Gazastreifen ausgelöst.

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