Dienstmädchen wird plötzlich Millionärin

17 Jahre lang war sie die Haushälterin für eine reiche Französin – ihre Chefin hat ihr alles vererbt. Jetzt ist Nutwalai Phupongta (49) Millionärin und kann sich selbst ein Dienstmädchen leisten.

Die Thailänderin Nutwalai Phupongta war 17 Jahre lang Dienstmädchen für eine reiche Französin auf der Urlaubsinsel Koh Samui in Thailand. Jetzt hat sie deren Millionen-Vermögen geerbt und nun selbst reich. Zum Vermächtnis der Geschäftsfrau Catherine Delacot (59) gehört ein Anwesen mit Ferienhäusern, ein weiteres Grundstück in der Nähe, ein Auto und Bargeld im Wert von 100 Millionen Baht (umgerechnet 2,5 Millionen Euro).

Laut "Bangkok Post", zogen Catherine Delacot und ihr damaliger Mann vor zwölf Jahren in eine Villa auf der Touristen-Insel. Doch die Ehe zerbrach und die Geschäftsfrau lebte allein in der Villa und vermietete auf ihrem 3.200 Quadratmeter großen Anwesen fünf Ferienhäuser mit Pool an Gäste. Nutwalai Phupongta, die in der Nähe wohnte, war bei Delacot angestellt und kam jeden Tag vorbei.

Tot auf der Terrasse aufgefunden

Ende April wurde die 59-jährige Französin vom Poolboy tot auf der Terrasse ihrer Villa gefunden. Sie hatte eine Schusswunde am Kopf und die Polizei fand eine Pistole neben der Leiche. Die Ermittler glauben, dass die Französin Selbstmord begangen hat. Die Waffe hatte sie sich nach einem Einbruch gekauft.

Delacot soll ihrer Haushälterin Nutwalai Phupongta vor dem Tod erzählt haben, dass sie an Krebs erkrankt sei. Sie habe dem Dienstmädchen 500.000 thailändische Baht (umgerechnet 12.625 Euro) überwiesen, um die Beerdigung zu bezahlen.Die 59-Jährige hatte mehreren Bekannten Nachrichten geschickt, in denen sie mitteilte, dass sie ihr Vermögen an das Dienstmädchen vererbe.

