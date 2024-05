Ex-Häftling wird jüngster Richter in den USA

Harrisburg, Pennsylvania - Hanif Johnson, der im Alter von 27 Jahren bereits drei Mal im Gefängnis war, hat sein Leben komplett umgekrempelt. Er ist nun der jüngste Richter des US-Bundesstaates Pennsylvania.

Johnsons Jugend war geprägt von Drogenmissbrauch in seiner Familie. Durch die Leichtathletik fand er jedoch einen neuen Lebensweg und gewann 2007 sogar die Dreisprung-Staatsmeisterschaft der PIAA.

© Judge_johnson_12105 / Instagram

Kriminelle Vergangenheit

Trotz seiner sportlichen Erfolge kam er mit dem Gesetz in Konflikt. Nach mehreren Verhaftungen und Gerichtsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, studierte er Rechtswissenschaften und wurde 2017 zum jüngsten Richter in Pennsylvania gewählt. Im vergangenen Jahr wurde Johnson mit ganzen 96 Prozent der Stimmen als Richter wiedergewählt. In seiner jetzigen Position setzt er sich dafür ein, dass Menschen aus schwierigen Verhältnissen nicht durch das Rechtssystem benachteiligt werden. Johnsons Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist für einen Neuanfang.