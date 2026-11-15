Tempo-Wahnsinn! Schon 95 Raser-Autos beschlagnahmt

Wer in Wien das Gaspedal zu kräftig durchdrückt, riskiert sein Auto. Bereits 95 Fahrzeuge wurden Rasern abgenommen. Darunter sind häufig teure, PS-starke Modelle.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist, riskiert längst nicht mehr nur seinen Führerschein und eine saftige Geldstrafe. Seit März 2024 kann die Polizei bei extremen Tempoüberschreitungen auch das Fahrzeug beschlagnahmen. In Wien ist das bisher 95 Mal passiert. Zwei aktuelle Fälle zeigen, mit welchen Geschwindigkeiten manche Lenker durch die Stadt donnern.

Mit 143 km/h durch Favoriten

Erst am vergangenen Dienstag ist eine bislang unbekannte Person mit unglaublichen 143 km/h durch die Laaer-Berg-Straße in Favoriten gerast. Erlaubt waren dort lediglich 50 km/h. Nur einen Tag zuvor wurde in der Lobmeyrgasse in Ottakring eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Dort war ein Fahrzeug mit 110 km/h in einer Tempo-30-Zone unterwegs.

In beiden Fällen laufen noch die Ermittlungen. Werden die Verantwortlichen ausgeforscht, drohen ihnen neben dem Entzug des Führerscheins auch die Beschlagnahme ihrer Fahrzeuge und empfindliche Geldstrafen. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) können diese je nach Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 500 und 7.500 Euro betragen.

Polizei kann Autos sofort beschlagnahmen

Die gesetzliche Grundlage dafür gibt es seit dem 1. März 2024. Wer im Ortsgebiet um mindestens 60 km/h oder außerhalb um mindestens 70 km/h zu schnell fährt, muss damit rechnen, sein Fahrzeug vorläufig abgeben zu müssen. Wie Julia Schick von der Wiener Polizei gegenüber dem ORF erklärt, wird das Auto grundsätzlich direkt vor Ort vorläufig beschlagnahmt. Die Beamten erstatten anschließend Anzeige, die an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde weitergeleitet wird. Dort wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Unter den beschlagnahmten Fahrzeugen finden sich häufig teure, PS-starke Boliden, deren Lenker offenbar nicht widerstehen konnten, die Motorleistung auch auf den Straßen voll auszureizen. Österreichweit hat die Polizei seit Einführung der Maßnahme bis Ende 2025 insgesamt 438 Autos vorläufig beschlagnahmt. Die meisten Fälle gab es in Niederösterreich, die wenigsten in Salzburg. In Wien waren es bis dahin 68 Fahrzeuge, mittlerweile ist die Zahl auf 95 gestiegen.

Erst vier Autos wurden versteigert

Bis aus einer vorläufigen Beschlagnahme tatsächlich ein dauerhafter Verlust des Fahrzeugs wird, kann allerdings einige Zeit vergehen. In Wien werden behördlich beschlagnahmte Autos zunächst zum Abschleppplatz der MA 48 nach Simmering gebracht. Fahrzeuge, deren Verwertung rechtskräftig angeordnet wird, können anschließend versteigert werden.

Wie selten das bisher passiert ist, zeigen die Zahlen. Bis Ende März 2026 wurden in Wien gerade einmal vier Raser-Autos versteigert. Seit Oktober können nach einer umstrittenen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes auch Leasingfahrzeuge beschlagnahmt werden.

Mehr als 100 Tote durch zu hohes Tempo

Ob die drohende Beschlagnahme tatsächlich dazu führt, dass weniger Menschen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Wie gefährlich zu schnelles Fahren ist, zeigen allerdings die Unfallzahlen. Laut KFV sind im Vorjahr österreichweit mehr als 100 der rund 400 Verkehrstoten auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Damit war bei mehr als jedem vierten tödlichen Verkehrsunfall zu hohes Tempo ein Faktor.