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Wiener Flohmarkt-Hit: Orange Week statt Black Friday

Niki Uzelac
von
Orange Week der MA 48
© MA 48
Der 48er-Tandler lädt von 17. bis 21. November auch heuer wieder zur Orange Week. Besucher erwartet ein nachhaltiges Programm mit Gratis-Workshops, praktischen Reparaturtipps und buntem Kleidertausch.
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"Weiterverwenden statt wegwerfen" heißt es bei der Orange Week, wenn sich in den 48er-Tandlern wieder fünf Tage lang alles um Recycling und Abfallvermeidung dreht. Los geht es am 17. November im Standort Margareten, wo beim "Lifehack-Day" zehn Stationen mit praktischen Tipps warten. Besucher lernen hier unter anderem, wie sich Kleidung kreativ flicken lässt, erhalten Styling-Ideen für Second-Hand-Mode und bekommen einmalige Einblicke in die Möbelrestaurierung. Auch zahlreiche Reparaturangebote stehen auf dem Programm.

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In den Tagen darauf gibt es sowohl im Tandler im 5. Bezirk als auch im 22. Bezirk interessante Workshops und Vorträge zu nachhaltigem Kochen, Fahrradreparatur und Elektrogeräten. Während sich Kinder auf den Müllkasperl freuen dürfen, können Jugendliche beim Nachhaltigkeits-Quiz ihr Wissen testen. Zum großen Finale am Samstag findet in Margareten außerdem ein Kleidertausch statt. Gut zu wissen: Der 48er-Tandler bietet nebenbei auch ein großes Second-Hand-Sortiment, wobei der Erlös karitativen Einrichtungen zugute kommt.

"Die Orange Week zeigt, dass Nachhaltigkeit im Alltag ganz konkret und unkompliziert funktionieren kann. Wer repariert, weiterverwendet oder Second-Hand kauft, vermeidet Abfall, schont wertvolle Ressourcen und spart oft auch Geld", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

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