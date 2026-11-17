"Befangen, abhängig, einseitig": Die Bürgerinitiative #NotarztMussBleiben knöpft sich die sog. "Experten" des Landes vor. Und wer garantiert, dass am 1. April 2027 genug Ersatz da ist?

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Schwere Vorwürfe zum Notarzt-Aus! "Trimmel und Egger sind schwer befangen, vom Land NÖ abhängig, und durch frühere einseitige Stellungnahmen nicht für eine objektive Evaluierung anzuerkennen. Demgegenüber wiegt das Gutachten des deutschen internationalen Experten Dr. Fischer wirklich", sagt DDr. Josef Baum, der 10 Initiativen aus allen Teilen Niederösterreichs vertritt.

Es geht um die Schließung von 11 der 32 Notarztstützpunkte in Niederösterreich am 1. April 2027. Am Dienstag präsentierten Helmut Trimmel und Alexander Egger von der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) der Landesregierung ihre Stellungnahme. "Die Experten haben uns heute hier gesagt, dass sie diesen Plan im Wesentlichen mittragen", sagt LH Johanna Mikl-Leitner.

Papier bleibt geheim

Ein Beschluss? Gab es nicht. Das Dokument? Wurde nicht veröffentlicht. Dafür gibt es Druck: "Die Zeit drängt", sagt die Landeshauptfrau. Die Stellungnahme wird erst "endredigiert" und am Freitag übergeben. Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) bekommt ausgerichtet, sie habe Verantwortung gegenüber Rotem Kreuz und Samariterbund. Die Niederösterreicher sollen eine Reform schlucken, die sie nicht einmal lesen dürfen?

Und was, wenn Trimmel und Egger gar nicht recht haben? Auf der anderen Seite steht Matthias Fischer, Notfallmediziner am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Er will zuerst Zahlen zu Hilfsfristen, Eintreffzeiten und Reanimationen sehen, bevor er endgültig urteilt. Genau das, was die Bürger zu Recht fordern: Fakten statt Versprechen.

Wer ersetzt den Notarzt?

Baum stellt unbequeme Fragen: Ein Sanitäter ersetzt nie einen Notarzt. Wie viele Notfallsanitäter gibt es überhaupt? Ist bis zum 1. April genug Ersatz gefunden? Und kommen die 87 geplanten Rettungswagen-Standorte wirklich in dieser Zahl?

Die Initiative kündigt Widerstand an: "Die Notarzt-Initiativen treten daher weiter für die Erhaltung der Notarztstandorte ein, werden die LT Abgeordneten ab sofort und auch vor der LT Wahl auf ihre persönliche Verantwortung und alle Abschaffer auf die aufkommenden Haftungsfragen aufmerksam machen."

Haftungsfragen? Dazu Baum: "Hunderte schwerarbeitende Sanitäter sind nämlich derzeit verunsichert, weil sie ohne Notärzte zwar mehr Kompetenzen, aber auch mehr Verantwortung bekommen. Nicht wenige ,Freiwillige' verabschieden sich deswegen wegen dieser Unsicherheit."