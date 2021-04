US-Präsident Joe Biden will mit Putin verhandeln und schlägt ein Gipfeltreffen vor.

Washington. Vor dem Hintergrund des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vorgeschlagen. Biden habe den Vorschlag über einen Gipfel in einem Drittland in den kommenden Monaten in einem Telefonat mit Putin am Dienstag vorgeschlagen, teilte das Weiße Haus mit.

Streit zwischen den Staatsmännern

Die Gesprächsgrundlage der beiden Präsidenten dürfte interessant sein. So nannte Biden unlängst den Kremlchef einen Mörder und drohte Putin auch mit Konsequenzen für die angebliche Einmischung in die US-Wahl. Worauf Moskau selbstverständlich prompt reagierte: "Putin ist unser Präsident und ein Angriff auf ihn ist ein Angriff auf unser Land", schrieb der Präsident des russischen Unterhauses, Wjatscheslaw Wolodin. Die Einmischungen in die US-Wahl dementierte Putin und bezeichnete sie als "vollkommen haltlos".