Für die Sicherheit: FPÖ fordert mehr Schutzzonen in Linz

Verstärkte Polizeipräsenz soll Gewalt- und Drogendelikte eindämmen.

Linz. Die FPÖ bringt in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Linz eine Resolution zur Einrichtung zusätzlicher polizeilicher Schutzzonen ein. Das Ziel: Schulen, Spielplätze und andere öffentliche Orte, die als Sicherheitsrisiken gelten, sollen so stärker geschützt werden. „Die steigenden Sicherheitsprobleme wie Drogenhandel und Jugendkriminalität erfordern ein klares Vorgehen. Sozialarbeit alleine reicht in diesen Fällen nicht aus; wir brauchen verstärkte Polizeipräsenz“, sagt Stadtrat Wolfgang Grabmayr im Vorfeld der Gemeinderatssitzung.Die freiheitliche Fraktion hofft auf die Unterstützung weiterer Fraktionen, um diese Schutzzonen mit Rückhalt im Gemeinderat zu beschließen. „Selbst im laufenden Bürgermeisterwahlkampf muss die Sicherheit der Linzer Bevölkerung im Vordergrund stehen“, fügte Grabmayr hinzu.Die vorgeschlagenen Schutzzonen sollen als präventive Maßnahme dazu beitragen, Gefährdungspotenziale zu senken und das Sicherheitsgefühl der Bürger und auch für die Kinder in Linz zu stärken.