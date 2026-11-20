Julian Luginger (†11) galt als eines der größten Tischtennis-Talente Europas, bevor er vor wenigen Wochen an Knochenkrebs starb. Sein Vater blickt nun auf das kurze Leben seines Sohnes zurück.

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Beinahe wäre der junge Julian Luginger (†11) aus Bürmoos (Flachgau), zuletzt im benachbarten Ostermiething (OÖ) wohnhaft, gar nicht erst beim Tischtennis gelandet. Als Siebenjähriger träumte er noch von einer Laufbahn als Fußballer und trainierte fünf Wochen lang bei Red Bull Salzburg. Doch dort wurde er aussortiert. Für ihn war das der sportliche Wendepunkt wie sein Vater Ernst Bernthaler (49) gegenüber "Bild" sagt: "Er sagte zu mir: 'Papa, dann ziehen wir das jetzt eben mit dem Tischtennis durch.'"

Vom Fußball an Europas Spitze

Julian entwickelte sich zu einem der außergewöhnlichsten Spieler seines Jahrgangs, stieg zur Nummer eins in Europa auf und war der zweitbeste Spieler der Welt. Um an Lehrgängen und Turnieren teilnehmen zu können, wurde er von der Schule freigestellt. Seine sportlichen Ziele waren groß: Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympia standen auf seinem Plan.

Was wirklich im Leben zählte

Für seinen Vater Ernst Bernthaler (49) standen allerdings nie die Pokale oder die großen Siege an erster Stelle, wie er wenige Wochen nach dem Tod seines Sohnes der "Bild"-Zeitung erzählt. Entscheidend war für ihn, wie Julian mit seinen Mitmenschen umging. Bernthaler beschreibt seinen Sohn laut "Bild" so: "Er war liebenswert, ist auch zu den schwächeren Spielern hin und hat ihnen geholfen. Er war nett und liebevoll."

Schwerer Kampf gegen den Tumor

Innerhalb weniger Wochen wandelte sich der Traum von der großen Sportkarriere in einen Kampf ums Überleben, nachdem bei Julian ein aggressiver Knochentumor festgestellt worden war. Die Eltern versuchten, den Elfjährigen vor der vollen Härte der Diagnose zu bewahren. "Den Krebs haben wir von ihm ferngehalten", berichtet sein Vater gegenüber "Bild". Die Chefärztin erklärte Julian lediglich, dass er einen Tumor habe, während seine Eltern die ganze Wahrheit kannten.

Um rund um die Uhr für seinen Sohn da zu sein, kündigte Bernthaler seinen Job in einem Sportfachgeschäft. Proben wurden zur Untersuchung nach Wien und Salzburg geschickt, doch die Hoffnung der Familie erfüllte sich nicht. Die letzte Woche sei "der absolute Horror" gewesen. "Sie konnten nichts mehr machen", erinnert sich Bernthaler an die finalen Tage laut "Bild". Sein bitteres Fazit: "Aber wir haben von Anfang an keine Chance gehabt."

Eine Platte aus Stein

Selbst als seine Kräfte schwanden, ließ ihn seine Leidenschaft nicht los. Obwohl Julian nicht mehr stehen konnte, spielte er in seinen letzten Tagen noch einmal für wenige Minuten mit seinem Vater. Auf seinem iPad verfolgte er zudem weiter die Turnierergebnisse seiner Idole.

Nun möchte die Familie eine Tischtennisplatte aus Stein auf seinem Grab errichten lassen. Freunde und Unterstützer sammeln dafür auf der Plattform GoFundMe Spenden – das ursprüngliche Ziel von 20.000 Euro ist bereits erreicht. So bleibt der Sport, der Julians kurzes Leben prägte, auch auf seiner letzten Ruhestätte sichtbar.