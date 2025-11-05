Von Kulturveranstaltung bis zum Sportevent – Oberösterreich feiert nachhaltig

"Rock d’Hittn" ist eines der Vorzeige-Green Events mit Herz und Haltung.

OÖ. Rund 200 Veranstaltungen wurden allein in diesem Jahr vom Klimabündnis Oberösterreich als Green Event ausgezeichnet.

„Green Events zeigen, wie viel Freude in verantwortungsvollem Feiern steckt. Wer auf Mehrweg, Bio und Regionalität setzt, spart Ressourcen, stärkt lokale Betriebe und macht Qualität erlebbar – auf der Bühne und auf dem Teller“, betont Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). Green Events seien mehr als „Mülltrennung am Festgelände“. Sie seien eine Einladung, den ganzen Ablauf neu zu denken.

Kaineder nennt das Musikfestival „Rock d’Hittn“ in Eberstalzell vom Kulturverein Kunst.fair.bunt, das für Inklusion, Nachhaltigkeit und Regionalität steht, als Paradebeispiel. Die Anreise per Bahn, Bus oder Fahrrad wurde aktiv beworben, Radfahrer:innen erhielten kleine Belohnungen, und der Materialtransport erfolgte mit einem Elektroauto. Um Abfall zu vermeiden, wurden Mehrweggeschirr und Recyclingpapier verwendet, farblich gekennzeichnete Mülltrennsysteme bereitgestellt und Dekorationen sowie Sitzmöbel aus Palettenresten wiederverwendet. Leitungswasser stand kostenlos zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgte zu 100 Prozent aus Ökostrom der Pfarre Eberstalzell.