Virologe verrät, wann die dritte Welle kommt

Virologe Prof. Dr. Norbert Nowotny über die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen, einen neuen Lockdown und einer dritten Corona-Welle.

Angesichts der aktuellen Zahlen hält Virologe Prof. Dr. Norbert Nowotny einen dritten "harten" Lockdown im Moment für nicht notwendig, wie er am Donnerstag bei Fellner! LIVE auf oe24.TV sagte. Aber, die Talsohle mit 2.000 Neuinfektionen sei aber nicht gut, so Nowotny.Ob es eine dritte Welle gibt, "kommt auf uns an", sagt Nowotny und fügt hinzu: "Das haben wir selbst in der Hand aufgrund der Maßnahmen die gesetzt werden."