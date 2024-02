Messerattacke in St. Pölten: Beide Beteiligten waren alkoholisiert

35-Jährige in Justizanstalt Krems eingeliefert - Mann weiterhin im Krankenhaus

Nach der Messerattacke vom Sonntagabend in St. Pölten steht fest, dass die 35-jährige Verdächtige und der 42 Jahre alte Angegriffene zum Tatzeitpunkt alkoholisiert waren. Die Frau wurde mittlerweile in die Justizanstalt Krems eingeliefert, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Der 42-Jährige war indes weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr.

Ermittelt wird in der Causa wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung. Das Opfer hatte Blessuren im Bauchbereich erlitten und war in einem Krankenhaus operiert worden, die 35-Jährige wurde festgenommen. Der Attacke vorausgegangen sein dürfte ein Streit an einer Bushaltestelle, wie der ORF Niederösterreich berichtete.