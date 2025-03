Nockis Live in Ried: Schlagerparty der Extraklasse!

Nockis begeistern auch die Jungen Fans.

Oberösterreich. Seit über 40 Jahren begeistern die Nockis das Publikum und sind aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Mit Erfahrung und Leidenschaft spielen sie sich seit Jahren die Herzen der Fans und sind zu einer festen Größe im Live-Bereich geworden und ziehen auch immer mehr junge Gäste an, die ihre Hits lauthals mitsingen. Am 21. März 2025 sind die Nockis im OÖV Saal in Ried im Innkreis zu erleben. Wer eine unvergessliche Party mit Schlagermusik erleben möchte, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Tickets gibt es auf www.floro.at, bei ÖTicket und unter 0650 9192200.