8.000-Meter-Sturzflug! British-Airways-Boeing gerät in Not

Ein Passagierjet der British Airways ist auf dem Weg nach Chicago in ernste Schwierigkeiten geraten und aus Reiseflughöhe dramatisch abgesackt. Nach einem Notruf über dem irischen Luftraum brach die Besatzung den Transatlantikflug ab und brachte die Maschine zurück nach London Heathrow.

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Ein Langstreckenflug der Fluggesellschaft British Airways von London nach Chicago ist am Montag nach einem dramatischen Zwischenfall abgebrochen worden. Eine Boeing 777 sank über Irland innerhalb kürzester Zeit um mehr als 8.000 Meter ab, woraufhin die Cockpit-Besatzung einen Notruf absetzte und den Flug über den Atlantik abbrach.

Notfall rund eine Stunde nach dem Start in Heathrow

Flug BA295 hatte planmäßig um 11:50 Uhr Ortszeit den Flughafen London Heathrow mit dem Ziel Chicago O'Hare in den USA verlassen. Die veranschlagte Flugzeit für die Transatlantikverbindung betrug acht Stunden und 40 Minuten. Doch bereits rund eine Stunde nach dem Abheben geriet die Maschine in Reiseflughöhe in ernste Schwierigkeiten.

Flugdaten belegen, dass sich das Großraumflugzeug bereits auf seiner regulären Reiseflughöhe von 37.000 Fuß befand – das entspricht einer Höhe von knapp 11.000 Metern über dem Meeresspiegel. Plötzlich leitete die Besatzung einen rapiden Sinkflug ein, der die Maschine bis auf rund 9.000 Fuß (etwa 2.700 Meter) hinabführte. Das Flugzeug verlor damit binnen kürzester Zeit mehr als 8.000 Höhenmeter.

Notruf über Irland und sofortige Umkehr nach London

Über dem irischen Luftraum setzte die Cockpit-Crew schließlich den offiziellen Notruf ab, wie britische Medien übereinstimmend berichteten:

Abbruch der Atlantiküberquerung: Angesichts des drastischen Höhenverlusts entschied die Besatzung, den geplanten Weiterflug über den offenen Ozean nicht mehr anzutreten.

Angesichts des drastischen Höhenverlusts entschied die Besatzung, den geplanten Weiterflug über den offenen Ozean nicht mehr anzutreten. Kursänderung: Das Passagierflugzeug drehte über Irland ab und nahm unverzüglich wieder Kurs auf Großbritannien.

Das Passagierflugzeug drehte über Irland ab und nahm unverzüglich wieder Kurs auf Großbritannien. Priorisierte Landung: Die Maschine wurde zurück nach London geleitet, um eine sichere Landung am Ausgangsflughafen zu gewährleisten.

Ein rapider Sinkflug auf rund 10.000 Fuß bzw. 3.000 Meter wird in der zivilen Luftfahrt standardmäßig eingeleitet, wenn im Cockpit ein Druckverlust in der Kabine registriert wird oder entsprechende Warnanzeigen aufleuchten, da Passagiere auf dieser Höhe wieder ohne zusätzlichen Sauerstoff atmen können.

30 Jahre alter Langstreckenjet im Fokus

Bei dem betroffenen Flugzeug handelt es sich laut dem Fachportal Airlive um eine Boeing 777-200ER mit der Luftfahrzeug-Registrierung G-VIIA. Die Maschine zählt zu den älteren Mustern in der Langstreckenflotte von British Airways:

Flugnummer: BA295

BA295 Flugstrecke: London Heathrow (LHR) nach Chicago O'Hare (ORD)

London Heathrow (LHR) nach Chicago O'Hare (ORD) Flugzeugtyp: Boeing 777-200ER

Boeing 777-200ER Flugzeug-Registrierung: G-VIIA

G-VIIA Alter der Maschine: Rund 30 Jahre

Rund 30 Jahre Flugzeit bis zum Zwischenfall: Rund 60 Minuten

Rund 60 Minuten Höhenverlust: Von 37.000 Fuß auf rund 9.000 Fuß (über 8.000 Meter)

Ursache für den Zwischenfall noch unklar

Die britische Fluggesellschaft British Airways hat sich zu den genauen technischen Hintergründen des Vorfalls bislang nicht offiziell geäußert. Derzeit ist weder bekannt, ob ein plötzlicher Kabinendruckabfall vorlag, noch gibt es verifizierte Berichte darüber, ob Fluggäste oder Besatzungsmitglieder bei dem Manöver Verletzungen davontrugen. Die genauen Umstände des Notfalls werden nun von den zuständigen Flugsicherheitsbehörden untersucht.